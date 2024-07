F1| Belgio: pole position di Max, ma in prima posizione ci sarà Leclerc

Nonostante la pole position di Max Verstappen, a Spa sarà Leclerc a partire dalla prima posizione. Ad affiancarlo Sergio Perez, che ritrova finalmente una buona qualifica dopo il disastro in Ungheria. Seconda e terza fila per Mercedes e Mclaren, pronte a darsi battaglia fin dal primo giro.

In una “Università della F1” che non smette mai di regalarci emozioni, a conquistare la pole position è Max Verstappen con il tempo di 1:53.159. Il pilota olandese sembra aver ritrovato la propria serenità interiore, dopo i continui screzi con il suo team durante l’ultimo GP in Ungheria. Prima posizione che, però, viene affidata ad un inaspettato Charles Leclerc, che approfitta delle 10 posizioni inflitte a Verstappen a causa della sostituzione del suo motore endotermico.

CHARLES LECLERC WILL START SUNDAY’S GRAND PRIX ON POLE 💪 The Ferrari driver finishes qualifying in P2 behind Max Verstappen who is taking a 10-place grid penalty for the race#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/RyPHOeaRYN — Formula 1 (@F1) July 27, 2024

Una Ferrari che finalmente trova una condizione differente rispetto alle ultime qualifiche, ottenendo la seconda pole consecutiva nel tracciato belga. L’ultima pole del Cavallino risale al Gran Premio di Monaco, con lo stesso Leclerc che ha poi conquistato la vittoria. Non bene, però, Carlos Sainz che ottiene soltanto una ottava posizione, costretto a partire dietro ai piloti Mercedes e Mclaren.

Terza posizione per il messicano Sergio Perez che, con la penalità inflitta al compagno di squadra, scala in seconda posizione ritrovando la prima fila dopo la pessima qualifica in Ungheria, terminata solamente in Q1.

Prestazione sottotono per Mclaren e Mercedes che si dividono la seconda e terza fila. La Mclaren non è riuscita a sfruttare appieno le potenzialità della propria auto, vedendo sfumare la possibilità di replicare le ottime prestazioni date in Ungheria. La Mercedes, invece, ha faticato a trovare un buon giro su un tracciato sempre più bagnato, con Hamilton costretto addirittura ad annullare l’ultimo giro.

Una qualifica che ci proietta verso una gara davvero emozionante, con un Max Verstappen pronto a risalire la china per ottenere l’ottava vittoria stagionale.