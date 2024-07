F1 | Belgio: Doppietta Mercedes a Spa, Leclerc quarto

Russel vince il GP del Belgio con Hamilton che completa una doppietta Mercedes. Verstappen compie una solida gara ma non più nelle condizioni di dominare come ad inizio stagione. Infine la Ferrari termina quarta con Leclerc e settima con Sainz.

Il Gran Premio del Belgio scatta con la partenza pulita dalla pole position di Charles Leclerc. Gli fa seguito negli specchietti retrovisori la buona partenza di Lewis Hamilton che affianca in curva uno Sergio Peréz e completa il sorpasso all’imbocco dell’Eau Rouge. Non ottima, invece, la partenza di Lando Norris che perde subito tre posizioni andando a toccare la ghiaia in curva uno.

Nel proseguo delle prime tornate, Leclerc non riesce a imporre un distacco tra sé ed Hamilton che, una volta abilitato il DRS, si impone sul monegasco.

Più indietro gli occhi rimangono puntanti su Max Verstappen. L’olandese, tuttavia, dopo aver smarcato i primi sorpassi si arena in ottava posizione senza riuscire più ad avanzare. Per uscire dalla situazione di impasse, l’olandese è il primo dei piloti di testa ad effettuare il pit stop al decimo giro ma, ancora, la cavalcata verso la vittoria che in molti avevano predetto non sembra concretizzarsi.

Per una Redbull che non brilla, ve ne è però una che addirittura rimane dispersa nel buio. Infatti, nonostante lo scatto dalla seconda piazzola, Peréz compie un’altra gara incolore. Il messicano scivola lungo la parte bassa della zona punti, incapace di imporsi sul compagno di box anche quando questo parte da metà schieramento.

Nel mentre, durante il valzer delle soste ai box, Goerge Russell riesce a fermarsi una volta in meno rispetto ai suoi avversari. Riesce cosi a portarsi in prima posizione e a candidarsi, inaspettatamente, al ruolo di vincitore in un acceso finale con il compagno di squadra Hamilton. Più indietro le sfide non mancano con Piastri che supera all’esterno Leclerc al termine del rettilineo del Kemmel e Sainz che si impone su Peréz all’uscita di Eau Rouge.

All’inizio del 43esimo giro di 44, Hamilton è negli scarichi Russell con Piastri alle porte della zona DRS. Il finale, estremamente incerto, si conclude con la vittoria al cardiopalma di George Russell. Il britannico è seguito a mezzo secondo da Hamilton e a sei decimi da Piastri.

Buona la performance di Leclerc che chiude quarto, davanti a Verstappen che termina la rimonta soltanto al 5° posto.

A chiudere tra “tra i big” sono Norris 6°, Sainz 7° e Peréz 8°.