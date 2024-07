F1 | Alpine, Oliver Oakes nuovo team principal

In casa Alpine è stato annunciato come nuovo team principal Oliver Oakes al posto di Bruno Famin. L'inglese fondatore tra l'altro della scuderia Hitech GP, è stato fortemente voluto da Flavio Briatore.

In F1 è tempo di annunci durante la pausa estiva: dopo l’ufficialità del passaggio di Sainz alla Williams, in casa Alpine è stato nominato Oliver Oakes come nuovo team principal. La notizia circolava già nei giorni scorsi da Spa Francorchamps, ed oggi l’Alpine ha ufficializzato l’ingaggio di Oakes al posto dell’uscente Bruno Famin. Famin tornerà a lavorare nell’impianto di Viry-Chatillon, ovvero nella sede del reparto motori Renault.

L’inglese vanta un passato da ex pilota di monoposto, e nel 2015 ha fondato la scuderia Hitech GP, attualmente presente tra l’altro in F2 e F3. Classe 1988, diventando così il più giovane team principal nella storia della F1. Oakes è stato fortemente voluto da Flavio Briatore, con il manager piemontese pienamente convinto sulle capacità dell’inglese di poter riportare ad alti livelli l’Alpine.

Dunque largo ai giovani in casa Alpine, e questa volta non per quel che riguarda il fronte piloti. Oakes avrà il suo bel da fare nel team di Enstone! Il britannico dovrà ricostruire quasi da zero una squadra che sta vivendo forse il suo peggior momento tecnico da quanto è in F1. 11 punti conquistati è un bottino a dir poco imbarazzante per una scuderia che è stata capace di vincere in passato dei titoli mondiali (quando si chiamava ancora Renault).

Ora dopo l’annuncio del nuovo team principal, in casa Alpine con molta probabilità verrà annunciato nelle prossime settimane chi sarà il compagno di Gasly nel 2025. Sarà un ballottaggio tra Jack Doohan e Mick Schumacher salvo sorprese dell’ultim’ora. Anche se a rigor di logica è più probabile che sia l’australiano il favorito tra i due. Staremo a vedere. Intanto con l’annuncio di oggi è stato sistemato un bel tassello in Alpine. E Briatore operativo da poche settimane nel team di Enstone ha già dimostrato di non perder tempo quando si tratta di annunci importanti.

Alberto Murador

