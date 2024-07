F1 | Sainz si unisce alla Williams dal 2025

Sono stati mesi di speculazioni riguardo il futuro di Carlos Sainz in Formula 1. Dopo il licenziamento da parte della Scuderia Ferrari, si pensava potesse avere una chance in un top team. Chissà se l’ha davvero avuta, ma il mercato piloti quest’anno è stato parecchio turbolento. La scelta non sarà stata facile, ed è ricaduta su Williams.

Red Bull ha una schiera di piloti pronti a sostituire Pèrez (seguiranno aggiornamenti sul possibile rientro di Ricciardo in RB accanto a Verstappen), mentre Mercedes sembra fortemente convinta di riservare il posto di Hamilton ad Antonelli.

A farsi avanti, per il pilota spagnolo, sono stati Williams, Audi/Sauber e Alpine, ma il team di Grove ha avuto la meglio. James Vowles è stato convincente nel mostrare il progetto per gli anni a seguire.

Sainz correrà per la Williams nel 2025 e nel 2026 – anno di cambiamenti regolamentari, in cui l’esperienza di due piloti come Albon e Sainz possa essere d’aiuto al team.

Le parole di Carlos Sainz e James Vowles

“Sono molto felice di annunciare che entrerò a far parte della Williams Racing dal 2025 in poi. Non è un segreto che il mercato piloti di quest’anno sia stato eccezionalmente complesso per vari motivi e che mi ci sia voluto del tempo per annunciare la mia decisione.”

Ha aggiunto: “Tuttavia, sono pienamente convinto che Williams sia il posto giusto per me per continuare il mio viaggio in F1 e sono estremamente orgoglioso di unirmi a un team così storico e vincente, dove molti dei miei eroi d’infanzia hanno guidato in passato e hanno lasciato il segno nel nostro sport. L’obiettivo finale di riportare Williams dove appartiene, in prima linea, è una sfida che accolgo con entusiasmo e positività.”

Il team principal ha dichiarato: “Con Alex e Carlos avremo una delle formazioni di piloti più formidabili in griglia e con una grande esperienza per guidarci nei nuovi regolamenti nel 2026. La loro convinzione nella missione di questa organizzazione dimostra la portata del lavoro che si sta svolgendo dietro le quinte.“

Il video di Carlos Sainz in cui annuncia che correrà per la Williams dal 2025:

https://x.com/Carlossainz55/status/1817932097803219181