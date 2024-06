La F1 introduce i nuovi regolamenti tecnici 2026

Al centro dei regolamenti tecnici del 2026 c’è il concetto di “Nimble Car”, che mira a migliorare la guidabilità e la competitività in pista. Le nuove vetture saranno più leggere di 30 kg rispetto a quelle attuali, migliorando efficienza e maneggevolezza. In basso un video esplicativo ufficiale FIA.

Le nuove power-unit combineranno in modo equilibrato la combustione interna e l’energia elettrica, con un aumento del 300% della potenza della batteria. Questo ridisegno punta a mantenere le alte prestazioni riducendo al contempo le emissioni. Tra l’altro, dal 2026, sei produttori di motori saranno impegnati in F1: Ferrari, Mercedes, Alpine (Renault), Honda, Audi e Red Bull Ford Powertrains.

Le vetture del 2026 utilizzeranno carburante completamente sostenibile, sottolineando l’impegno della F1 verso una maggiore sostenibilità ambientale. I biocarburanti dunque saranno una parte attiva importante per raggiungere l’obiettivo del “Net-carbon zero” fissato per il 2030.

Uno degli aspetti che desta più scalpore in questa fase di cambiamento regolamentare è la parte dei sistemi di aerodinamica attiva, con le ali anteriori e posteriori che saranno mobili ma – attenzione! – non attivabili dal pilota. Questo sistema elimina completamente il DRS che dal 2013 è presente in F1 e che ha rappresentato per molti un concetto estremamente anti-sportivo visto che è utilizzabile soltanto per chi attacca rendendo quasi inoffensivo il pilota che subisce il sorpasso.

Un nuovo “Manual Override Mode” permetterà una maggiore distribuzione della potenza elettrica per l’auto che segue, aumentando le opportunità di sorpasso. Questo sistema assomiglia un po’ al push-to-pass usato da diversi anni in Indycar (e prossimo all’eliminazione in quella categoria) con la differenza che permetterà di sfruttare la componente MGU-K della della power-unit. Restiamo in attesa di conoscere maggiori dettagli su quando e dove in pista potrà essere attivato ma di suo è già un passo avanti netto rispetto all’ingannevole DRS.

Le nuove vetture saranno dotate di strutture più robuste e test ancora più rigorosi per garantire la massima sicurezza dei piloti.

Interessanti le parole di Tombazis sul tema:

“Con questi regolamenti, abbiamo sviluppato una nuova generazione di vetture che sono leggere, estremamente veloci e agili, mantenendo al contempo l’avanguardia della tecnologia. Il nostro obiettivo è stato quello di creare auto più dinamiche e focalizzate sulle abilità del pilota, migliorando anche la sostenibilità e la sicurezza.”

A seguire potete trovare un video esplicativo FIA che sintetizza tutte le modifiche che entreranno in vigore dal 2026.

-30kg, -10cm width, -20cm wheel base, the 2026 Formula 1 car will be lighter, smaller and more nimble than its predecessor! 🏎️

