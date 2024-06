F1 | Spagna: Prove libere, Vola la McLaren, inseguono Red Bull e Ferrari

Si sono concluse le due prime sessioni libere del gran premio di Spagna. Nelle due sessioni, diversi gli aggiornamenti portati dalle diverse scuderie sulle varie vetture. Ottimo lavoro in casa McLaren che sembra essere la favorita per il weekend con ottimo passo gara e ottimo passo anche nel giro veloce. Ferrari che ha avuto un ottimo passo gara, sembrano funzionare gli aggiornamenti montati sulla vettura di Carlos Sainz. Prosegue bene il lavoro effettuato da Mercedes. Fatica ancora la Red Bull, anche se è ancora presto per dare un giudizio definitivo.

Due sessioni di prove libere caratterizzate da grandi aggiornamenti da tante scuderie. La Ferrari monta i nuovi aggiornamenti sulla vettura di Carlos Sainz. Il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, continua a faticare dopo il weekend disastroso in Canada. La scuderia di Maranello non ha performato al massimo, ma si auspica domani di ritrovare la vettura giusta. La giornata di oggi non permette quindi di esprimersi a pieno sul lavoro Ferrari. Prosegue l’ottimo lavoro in casa McLaren. La scuderia di Woking ha trovato un ottimo passo gara con entrambi i piloti. Nel giro secco molto vicini tanti piloti. In casa Mercedes, ottimo lavoro da parte di entrambi i piloti. Lewis Hamilton termina la seconda sessione libera comandando il gruppo. Red Bull che ancora una volta si nasconde al venerdì. Nonostante ciò sembra essersi ridotto il gap dai gruppi alle proprie spalle. Fatica ancora Sergio Perez.

Nelle zone meno nobili della classifica, non performa al massimo l’Aston Martin che sembra un po faticare. Racing Bulls che, invece, prosegue il buon lavoro e arriva in Spagna con la voglia di confermarsi ancora una volta. Nelle retrovie ancora tanta fatica per Bottas e Zhou. Nella prima sessione di prove libere, da segnalare la presenza sulla monoposto della Haas da parte di Oliver Bearman.

Le qualifiche di domani sono apertissime, in quanto nessun team sembra dominare nel giro secco.