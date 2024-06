F1 | Austria: Verstappen si prende anche la Pole position

Qualifiche del gran premio d’Austria che terminano con Max Verstappen in pole position. Super giro dell’olandese che domina le qualifiche della gara del GP d’Austria. Ancora difficoltà per la Ferrari che continua a non trovare il setup e la velocità per attaccare la prima fila. Errore per Leclerc che partirà sesto, complice il tempo eliminato a Piastri per track limits. Ancora secondo Norris, terzo posto per George Russell. Chiude la seconda fila Carlos Sainz.

Nel Q2, Max Verstappen inizia ad essere di un altro pianeta andando a siglare due tempi da paura, nonostante non ci si giochi ancora la pole. Perez fatica ancora ma riesce a conquistare il Q3. Eliminato ancora Alonso, quindicesimo. Saluta il Q2 per pochi decimi, Daniel Ricciardo, seguito dal suo compagno di squadra Tsunoda. Abbandonata la seconda parte delle qualifiche anche Kevin Magnussen.

Nelle retrovie ancora passi indietro per la Williams di Albon che dopo il gran premio di Canada sembra essere in difficoltà anche nel passare il Q1. Subito eliminato anche l’ Aston Martin di Stroll, fresco di rinnovo, che prosegue la sua stagione no, in attesa della versione 2.0 della AMR24. Chiudono il gruppo dei primi eliminati Zhou, Sargeant e Bottas.