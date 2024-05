F1 | Sainz verso la Williams, niente Red Bull ed Audi

In F1 al momento è Carlos Sainz il più chiacchierato in ottica mercato piloti per il 2025. Lo spagnolo è (era?) letteralmente conteso da più scuderie all’interno del circus: ovvero Red Bull, Audi e non ultima la Williams. E stando ad indiscrezioni sempre più insistenti, il madrileno sembra proprio destinato a diventare un pilota Williams dal prossimo anno.

Ma andiamo con ordine: dopo l’annuncio di Hamilton in Ferrari dal 2025, Sainz si è ritrovato senza un sedile in F1, trovandosi così forse spiazzato dalla scelta presa dai vertici del Cavallino ancor prima che iniziasse il mondiale. Ma lo spagnolo (un vero signore) non ha mostrato nessun risentimento nei confronti della Ferrari, anzi, anche nel weekend del GP di Monaco ha mostrato ancora una volta il suo “amore” per la rossa… Mettendosi a disposizione per dare il proprio contributo per far vincere Leclerc, bene.

Detto ciò, per Sainz subito dopo l’annuncio dell’addio a fine stagione dalla Ferrari, diverse scuderie avevano già messo l’occhio sul pilota iberico. Red Bull e Mercedes su tutti, con i due top-team di F1 che avevano (hanno ancora) un sedile libero per il 2025. Ma in casa Red Bull sembra probabile la riconferma di Perez anche per la prossima stagione. Mentre in Mercedes prende sempre più piede l’ipotesi di far esordire Andrea Kimi Antonelli in F1 l’anno prossimo al fianco di Russell.

Dunque scartata l’ipotesi di un possibile approdo in un top-team, Sainz per il 2025 dovrà scegliere una scuderia di metà classifica per forza di cose. C’era l’opzione Audi per lo spagnolo, con un ricco contratto messo sul piatto da parte dalla casa di Ingolstadt. Ma al momento non ci sono garanzie che Audi possa far bene sin da subito in F1, motivo per il quale Sainz ed il suo entourage avrebbero declinato l’offerta della casa tedesca.

Per Sainz quindi ci sarebbe la Williams. Anzi, la scuderia inglese avrebbe già convinto lo spagnolo nel firmare un biennale. Indiscrezioni provenienti dal paddock (da parte del giornalista Joe Saward) parlano di un’offerta del team di Grove al pari di quella Audi. Inoltre Sainz avrebbe anche la garanzia tecnica della power-unit Mercedes per il 2026 in Williams. Ma soprattutto lo spagnolo potrebbe essere libero a fine 2026 qualora la Williams non si rivelasse una monoposto competitiva… Un biennale “conveniente” che Audi non può garantire forse?

Forse un annuncio potrebbe arrivare già dal GP di Spagna (corsa di casa per Sainz), anche se al tempo stesso è un peccato vedere un pilota come Sainz doversi “accontentare” di un team di seconda fascia. Magari chissà che Red Bull (per esempio) ci pensi due volte prima di rinnovare Perez, e che decida di puntare su Sainz come compagno di Verstappen. A mio modesto parere lo spagnolo farebbe senz’altro meglio del messicano con una Red Bull…

Alberto Murador

