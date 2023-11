F1 Las Vegas: Lo spettacolo e le polemiche sono già iniziate

La cerimonia di apertura del GP di Las Vegas ha sollevato diverse polemiche. La più importante sicuramente quella del campione del mondo in carica Verstappen. La F1 è sempre più in direzione dello spettacolo, trascurando l'essenza del Motorsport, come dimostra questo gran premio.

Il terzo gran premio in terra statunitense, si terrà questo weekend. Nonostante le prove libere che sanciranno l’inizio dei primi giri sulla nuova pista di Las Vegas siano tra meno di 24 circa, lo spettacolo è già partito diversi giorni fa. Ci sono stati molteplici eventi, dalla presentazione delle nuove livree a quella dei piloti. Quella che ha fatto più riflettere di tutti è stata proprio quest’ultima, che ha visto il campione del mondo in carica, esprimersi proprio su questo evento.

Nella giornata di ieri, per noi in Italia le prime ore del mattino, è avvenuta la presentazione di piloti. Una vera e propria presentazione in stile Hunger Games. Questa volta però nell’arena troviamo venti piloti, che dovranno cercare di riportare un pizzico di Motorsport all’interno dello spettacolo americano. Le parole di Max Verstappen sulla cerimonia di ieri sera, sono l’emblema di questo weekend. ”Siamo solo lì in piedi, come dei pagliacci. Il 99% di questo weekend è spettacolo e solo l’1% corsa”, queste sono state le opinioni del campione del mondo. L’aspetto più importante da considerare è come questo weekend, molto probabilmente, verrà ricordato più per lo spettacolo che per la corsa in se.

Le polemiche sono iniziate già diversi mesi fa, quando è stato presentata la prima bozza del layout del gran premio di Las Vegas. La conformazione della pista, risulta molto lontana dai tracciati cittadini a cui siamo abituati, come affermato dagli stessi piloti. Le temperature che si dovrebbero raggiungere durante le serate del weekend dovrebbero essere molto basse, mettendo sempre di più in difficoltà i team. Questo potrebbe rimischiare le carte in tavola, all’interno della griglia. Tutto ciò però in un circuito con una conformazione fatta prevalente da rettilinei e da poche zone con della varianti. Lo stesso Leclerc, dopo svariate prove al simulatore, ha denominato Las Vegas come pista noiosa.

The @MercedesAMG Safety Car sends it down the Las Vegas Strip for the first time 🤩#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/UqcerilLnt — Formula 1 (@F1) November 16, 2023

Questa gara dimostra come l’essenza del Motorsport stia venendo meno. Le parole di un pilota influente come Max Verstappen, non dovrebbero passare in osservato. Molti pilota stanno alzando la voce, criticando questo circuito e lo spettacolo che si sta creando intorno all’evento. Il weekend che si affronterà a breve, è solo l’ennesima dimostrazione di come la F1 stia andando sempre di più verso la spettacolarizzazione e il denaro che verso le corse vere e proprie. Non c’è da stupirsi se le ruote coperte stanno avendo sempre maggiore successo, con gente appassionata sempre più vicino a quel mondo lì.