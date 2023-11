F1 | Las Vegas: Leclerc ottiene la pole numero 23, ma che Williams!

A Las Vegas è doppietta Ferrari nelle qualifiche. La rossa sin dal venerdì si è mostrata molto in forma, traendo vantaggio dalle basse temperature del tracciato, le quali hanno ovviato al problema di surriscaldamento a cui la SF-23 ci ha abituato. Leclerc velocissimo sin dalle FP2, mai impensierito dai rivali. Pole numero 23 per il pilota della Ferrari, che scala questa particolare “classifica”. Il passo gara della rossa nelle FP3 è stato ottimo, un buon auspicio anche per la gara di domani.

Anche Sainz molto veloce, lontano soltanto 44 millesimi dal monegasco, purtroppo a causa della penalità ingiustamente inflitta allo spagnolo per la sostituzione della batteria dovuta allo “scontro” con il tombino in FP1, partirà dalla dodicesima piazza. A fianco a Leclerc in prima fila ci sarà il solito Max Verstappen.

Chi stupisce, oltre la Ferrari, è la Williams. Entrambe le monoposto in Q3, con Albon sesto, seguito da Sargeant settimo. Il pilota di casa è riuscito a piazzarsi davanti ad Alonso, Hamilton e Perez. Gli ultimi due citati, protagonisti in negativo, in quanto hanno sbagliato le tempistiche di uscita in Q2, siglando il crono troppo presto rispetto agli altri, mentre la pista andava migliorandosi. Entrambi fuori in Q2, saranno protagonisti di una lotta importante per la conquista del secondo posto piloti.

McLaren lontana anni luce dalle prestazioni viste da Suzuka in poi. Una monoposto che già da ieri ha patito molto la velocità di punta, risultando la più lenta, in rettilineo, delle 20 in pista a Las Vegas. I due alfieri della scuderia di Woking affronteranno una gara molto difficile.