WEC | Allievi: “Nessuno vedeva la Ferrari vincente”

Il WEC sta vivendo un gran momento dal punto di vista mediatico, con l’interesse cresciuto notevolmente anche per il ritorno della Ferrari nella categoria prototipi. E proprio la casa del Cavallino ha sorpreso tutti, vincendo l’assoluta alla 24 ore di Le Mans al suo primo anno del rientro ufficiale nel mondiale endurance. Se in F1 la Ferrari risulta al momento in difficoltà, non si può dire lo stesso nel WEC. Il team AF Corse Ferrari ha fatto gioire e godere davvero tanti tifosi.

E pure diversi addetti ai lavori come Paolo Allievi, ovvero uno dei commentatori di Eurosport che hanno commentato l’impresa della rossa lo scorso giugno. Sentite a tal proposito cos’ha detto Allievi intervenuto ai microfoni di Pit-Talk sulla trionfo Ferrari della Sarthe:

“Io e miei colleghi abbiamo gioito tantissimo perchè chiaramente la vittoria della Ferrari fa sempre piacere! Visto che in F1 manca un po’… Una stagione diciamo ad altissimo livello ha dato, e quindi ci ha fatto molto piacere vedere una Ferrari così forte. Soprattutto non era scontato per niente vincere la 24 ore di Le Mans. Non tanto per le prestazioni, ma per l’affidabilità. Perchè 24 ore di gara sono veramente lunghe, l’abbiamo visto nella storia di questa corsa che i problemi tecnici possono arrivare anche negli ultimi due giri…”

“Quindi, veramente… sono stati favolosi in Ferrari. Sono stati bravissimi tutti i piloti, ma soprattutto è stata un’emozione per tutti. Ferrari che vince nella categoria regina a Le Mans al debutto sostanzialmente in quella categoria, senza avere l’esperienza di Toyota o di altre squadre, quindi sono stati davvero fantastici! Va detto anche che c’è stato veramente una profusione di lavoro su questa macchina, con numerosi test a seguito, sono stati davvero bravi!”

Poi Allievi ha speso anche due parole per colui che ha coordinato il progetto WEC della Ferrari, ovvero Antonello Coletta. Il romano è senz’altro tra gli artefici della competitività raggiunta sin da subito da parte della 499P.

“È stato un lavoro a 360°, e secondo me è merito di tutti. A cominciare dai piloti che hanno davvero guidato alla grandissima e sono stati bravi, soprattutto nel gestire la tensione… Loro hanno scelto dei piloti che avevano già nel team, e questa è stata la scelta giusta. Hanno lavorato molto affiatati, e Coletta è stato veramente un po’ il coordinatore di tutto. E devo dire che hanno portato al successo la Ferrari, dove nessuno pensava che avrebbe vinto al debutto alla 24 ore di Le Mans. Bellissimo, un’emozione pazzesca! Considerando anche il fatto che è stata una gara molto tirata, per nulla semplice quindi.”

Alberto Murador

Follow @albertomurador