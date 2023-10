F1 | USA: Leclerc straordinaria pole in terra americana!

Il weekend degli Stati Uniti, in quel di Austin, è appena cominciato. Nella giornata di oggi sono andate in scena l’ unica sessione libera del fine settimana e la qualifica che stabilirà l’ordine di partenza della gara di domenica. Domani sarà il giorno dedicato alla sprint race e alla sua qualifica. Charles Leclerc conquista una super pole position, complici anche i track limits che cancellano il tempo di Verstappen.

Prove libere 1

Le prove libere hanno mostrato il solito e continuo dominio di Max Verstappen. L’olandese ha dominato sia sul passo gara sia sul ritmo qualifica. Non male la Ferrari, con Leclerc, nel giro secco. Il cavallino rampante fatica invece nel passo gara in particolare su le due mescole diverse dalle soft. La pista di Austin sembra bruciare molto le gomme, da sempre deficit per la scuderia di Maranello. McLaren continua a volare sempre di più. Nonostante un escursione da parte di Piastri nella terra, la scuderia di Woking, continua ad essere seconda forza. Mercedes si presenta in terra americana con il nuovo fondo, annunciato come ultimo aggiornamento della stagione. Problemi ai freni per entrambe le Aston Martin, ancora molto distanti. Torna in macchina Daniel Ricciardo con la sua AlphaTauri. Importanti aggiornamenti portati dalla Haas, con una rivoluzione delle pance.

Qualifiche

Super pole di Leclerc. Le qualifiche si aprono il Q1 che vede fuori un pò a sorpresa Fernando Alonso, insieme al suo compagno di squadra. Si aggiungo agli eliminati le due Williams e Nico Hulkenberg. Si salva in extremis Daniel Ricciardo. Nel Q2 rischia molto la Mercedes con George Russell dentro per pochi decimi, al contrario volano le due Ferrari. Partirà quindicesimo Daniel Ricciardo al suo ritorno dopo l’infortunio. Ottimo lavoro in casa Alpine con entrambe le vetture che partiranno tra i primi dieci, nello specifico Gasly settimo seguito da Ocon. Ancora male Perez solo nono. Leclerc conquista una super pole, dopo un giro magnifico. Verstappen aveva conquistato la pole, poi cancellata per track limits, per soli 5 millesimi e partirà dunque dalla sesta posizione. Seconda posizione per Norris, seguito da Hamilton. Quarta piazzola per Carlos Sainz.