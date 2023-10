F1 | Pirelli confermata per il triennio 2025-2027

In F1 sarà ancora la Pirelli a fornire gli pneumatici a tutte le monoposto nel triennio 2025-2027. In realtà l’accordo prevede un’opzione anche per il 2028, “sbaragliando” così la concorrenza di Bridgestone. La casa giapponese che ha lasciato la F1 al termine del 2010, dovrà ricandidarsi quindi tra ben 4 anni… Il contratto con il circus per Pirelli sarebbe scaduto al termine del 2024 tra l’altro, quindi con un anno d’anticipo la casa milanese si è assicurata di restare in F1 per ancora molto tempo…

BREAKING: Pirelli confirmed as Formula 1 tyre supplier to 2027#F1 pic.twitter.com/up39i1x9F0 — Formula 1 (@F1) October 10, 2023

L’accordo era già cosa fatta, difatti già nel corso del weekend del GP del Qatar la notizia già circolava di un accordo tra Pirelli e Liberty Media. Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità Inoltre la casa del Biscione resterà fornitore unico di gomme anche per i campionati di F2 e F3. La FIA e Liberty Media hanno deciso di puntare sulla continuità, frutto di una sinergia che tra Pirelli e la F1 dura ormai dal 2011. A dimostrazione che tutto il lavoro svolto dalla casa milanese per lo sviluppo delle coperture in questi anni è stato apprezzato da tutti gli addetti della massima categoria del motorsport.

Ora per la casa della Bicocca ci saranno nuove sfide da affrontare. In primis lo sviluppo di nuovi pneumatici senza le termocoperte. Inizialmente si pensava al 2024 come anno di introduzione per questo nuovo tipo di coperture, ma poi si è optato per il 2025 (anche su richiesta dei team di F1). Poi altra sfida importante per Pirelli sarà quella per l’introduzione si una singola mescola di gomma da bagnato. Una via di mezzo tra una full-wet ed un intermedia. Ma anche il discorso (tanto amato dalla FIA e da Liberty) legato alla sostenibilità…

Tuttavia in tutti questi anni parlare di gomme in F1 è sempre stato un argomento spinoso. Da quando Pirelli è subentrata a Bridgestone dal 2011, la FIA ha “imposto” a Pirelli una costruzione della gomma che durasse meno rispetto al passato. Il tutto per aumentare lo spettacolo in pista. A discapito (forse) delle prestazioni reali di una vettura…

Sotto il profilo gomme forse il periodo migliore del circus è stato tra il 2001 ed il 2006, quando c’erano due costruttori diversi di pneumatici (Bridgestone e Michelin) a rifornire le scuderie del circus. E la si che si poteva parlare di vero spettacolo… Ma quella era un’altra F1, molto più sana di quella di adesso… Ora si parla di politicamente corretto anche nello sport. Ma moralmente corrotto… (Ah, modesta opinione personale naturalmente).

Alberto Murador

