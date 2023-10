F1 | Il Gran Premio del Belgio è salvo… fino al 2025

Molti circuiti di F1 sono a rischio, e le argomentazioni a tal proposito sono essenzialmente due. La prima, fa riferimento alla necessità di adeguare le infrastrutture dei circuiti – specialmente quelli “storici” – all’evoluzione dell’organizzazione dei weekend di gara. La seconda, è relativa all’intereformsse di diversi paesi ad avere il prestigio di ospitare una gara di F1.

Lo “spettacolo” dei nuovi circuiti

E’ stato dichiarato più volte, dallo stesso Stefano Domenicali, che l’interesse è quello di espandersi e rendere la F1 uno sport sempre più spettacolare. L’introduzione del Gran Premio di Las Vegas ne è la prova, nonostante chi si è dichiarato contrario, come se questa “trasformazione” intaccherebbe la natura stessa dello sport.

Prima del tanto atteso e desiderato rinnovo per il Gran Premio del Belgio, considerato dalla stragrande maggioranza dei tifosi, un circuito intoccabile, l’ipotesi era quella di alternare la sua presenza in calendario con il Gran Premio d’Olanda. Ipotesi che, a quanto pare, non si è concretizzata, lasciando all’Università della F1 uno spazio tutto suo.

Il pensiero di Stefano Domenicali

Il circuito di Spa-Franchorchamps è parte integrante della storia della F1 – sin dall’anno zero, e deve essere tutelato. L’edizione di quest’anno, grazie ai lavori di ammodernamento dell’intera struttura, con l’aggiunta due tribune e circa 10.000 posti in più, ha battuto il record dell’anno precedente, arrivando ad ospitare più di 380.000 persone.

A tal proposito, si è espresso il presidente e AD della F1, Stefano Domenicali, sottolineando quanto sia importante avere il circuito di Spa nel calendario, essendo molto apprezzato sia dagli appassionati che dai piloti. Ha ufficializzato così l’estensione della partnership fino al 2025.

Ha inoltre aggiunto:“Il promoter ha profuso un grande sforzo, negli ultimi anni, per migliorare l’esperienza dei fans e le infrastrutture e i lavori sono tuttora in corso per offrire gare ancora più appassionanti e sicure. Ringrazio il promoter e il Governatorato della Vallonia per il loro continuo supporto”.