F1 | Giappone 2008: Alonso trionfò sul caos a Fuji

Alle porte del tanto atteso GP del Giappone, riviviamo uno dei più emozionanti GP d’oltreoceano degli ultimi anni, che si disputava a Fuji, anziché a Suzuka.

Il GP del Giappone 2008 viene ancora oggi ricordato come uno dei più controversi degli ultimi anni, specialmente per le polemiche nate dalle scelte fatte dai commissari a gara in corso.

La qualifica vede Lewis Hamilton davanti a tutti, concluderà la stagione con ben 7 pole position. Il diretto rivale per il titolo, Massa, è addirittura quinto.

La partenza sul tracciato di Fuji è letteralmente scioccante. Hamilton pattina dopo lo spegnimento dei semafori e Raikkonen, partito secondo, ne approfitta. Poco dopo Lewis cerca un sorpasso impossibile, che lo porta a distruggere le gomme e portare Kimi fuori traiettoria.

Il finlandese è costretto ad uscire di pista e accodarsi dietro al compagno di squadra Massa, mentre Coulthard si ritira per cedimenti strutturali. Hamilton dopo la manovra scellerata si trova dietro a Kubica e Alonso è chiuso tra le due Ferrari.

La griglia di partenza è letteralmente scombussolata. Alla tornata successiva Massa ed Hamilton si danno battaglia. Massa non riesce a difendersi dall’attacco del britannico, finisce per saltare sul cordolo ed il contatto è inevitabile. È proprio Lewis ad avere la peggio, costretto ad andare ai box alla fine del secondo giro.

I colpi di scena non finiscono qui. La direzione gara penalizza i due contendenti al titolo, drive-through per Hamilton, discutibile, (per la mossa in partenza su Raikkonen), e per Massa, a causa del contatto con Lewis.

I primi quattro (Kubica, Alonso, Kovalainen e Raikkonen) sono racchiusi in quattro secondi. Massa fatica a rimontare dal settimo posto. Dopo un DNF a causa di rottura per Kovalainen, Kubica e Kimi danno via al valzer dei pit stop (giro 17).

Alonso è più furbo, rientra un giro dopo, imbarca meno benzina e riesce a prendere la posizione sul polacco. Nonostante Massa dopo il primo pit sia davanti ad Hamilton, continua ad essere influenzato da eventi negativi. Al giro 50 si tocca con Bourdais. Testacoda e tutto da rifare. Alonso fugge via e il GP si anima in un duello tra Kubica e Raikkonen. Il polacco è stoico e nonostante la superiorità della Ferrari conserva e ottiene un secondo posto da cineteca.

Hamilton concluderà a 0 punti, Massa ne guadagnerà soltanto uno. L’epilogo lo conosciamo tutti, ma quello del 2008 resta uno dei campionati più belli della storia recente.

Alonso vincerà il GP, seconda vittoria clamorosa vittoria consecutiva in una delle stagioni più equilibrate degli ultimi 20 anni.