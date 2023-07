F1 | Verstappen dominatore, la Stella McLaren e l’affondo Ferrari

Un Verstappen sul velluto vince anche in Gran Bretagna, a Silverstone, in una gara che ha visto la rinascita della McLaren che ha rischiato davvero un doppio podio con le due auto. La seconda piazza è arrivata grazie a Lando Norris, Oscar Piastri appena fuori dal podio a causa di un sorpasso nelle ultime battute di gara subìto da Lewis Hamilton. Ma è stata la dimostrazione di un lavoro di sviluppo efficace, concreto, dilazionato negli ultimi due appuntamenti e finalizzato qui in casa loro. Era stato annunciato del resto da Andrea Stella, team-principal da quest’anno a Woking e responsabile di una prestazione pregevole che vedremo se sarà confermata anche negli appuntamenti a seguire.

E’ stata una gara asciutta a dispetto delle nuvolone nere che minacciavano Silverstone da molto molto vicino. Le possibilità di pioggia c’erano ed erano concrete ma non si è visto nulla di concreto.

Poteva essere la pioggia l’alleata della Ferrari che in Gran Bretagna è finita in P9 e P10 con Leclerc e Sainz, dietro non solo ai diretti avversari di Aston Martin e Mercedes ma anche alla Williams di Alex Albon. Il che la dice lunga. Un gambero rosso rispetto alle due gare precedenti e quindi una non-conferma dei famosi aggiornamenti che avevano fatto supporre un boost di prestazioni consolidato ormai. Nulla da fare, certo anche a colpa di scelte discutibili, ancora una volta, dal muretto. Si parlava anche recentemente delle nuove costruzioni Pirelli, introdotte proprio qui. Vi avevamo descritto (in questo articolo) del come e del perchè avevamo dubbi che potessero in un qualche modo favorire le Rosse. E infatti cosi è stato. Silverstone è pista a media/alta velocità con curve in appoggio di media percorrenza. Totalmente differente rispetto a Montreal e Zeltweg, dove la Ferrari ha sfruttato gli stop-and-go delle caratteristiche di quei tracciati. E non c’è stata gomma che tenga e gossip clamorosi sventolati ai quattro venti a ribaltare la situazione.

Appuntamento a tra due settimane in Ungheria.

Verstappen wiiiiins the British Grand Prix! 💪 It's his second win at Silverstone, and his SIXTH in a row!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/rKmil24hUQ — Formula 1 (@F1) July 9, 2023