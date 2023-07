F1 | Silverstone: Può essere rinascita McLaren?

Il weekend di Silverstone ha portato una ventata di aria fresca in casa McLaren. Il team di Woking, nel gran premio di casa, è riuscito a riportare il team nelle prime posizioni. Non è un caso che, nelle ultime gare, il team papaya stia piano piano scalando le gerarchie. Il secondo e quarto posto di Silverstone, hanno riacceso la possibilità di vedere McLaren di nuovo avanti. Può essere la rinascita per la McLaren?

L’inizio stagione ha deluso le aspettative. Il cambio di rotta portato da Zack Brown, con Andrea Stella nuovo TP, aveva già fatto presagire la voglia di fare risollevare un team storico come McLaren. Piano piano e senza fare troppi proclami, il team principal italiano sta lavorando per riportare un team cosi blasonato ai vertici della F1. Partendo proprio dai piloti, Stella, ha ritrovato un Lando Norris, negli ultimi anni sempre autore di prestazioni eccellenti nonostante le difficoltà. Ad affiancare il britannico, ci sta pensando in maniera eccellente il giovane talento Australiano, Oscar Piastri.

Lando Norris è fin qui stata la solita garanzia per il suo team, autore sempre di prestazioni autorevoli, capace di portare la vettura a punti anche nelle giornate più difficili. Nella gara di Silverstone ha trovato anche la solidità che gli ha permesso di restare nelle prime posizioni, cosa che mancava da molto tempo. Inoltre, è riuscito a mettere in difficoltà anche colui che quest’anno sta comandando tutto, Max Verstappen. Dall’altro canto, Piastri mette in mostra tutto il suo talento, riuscendo ad arrivare prima in terza posizione in qualifica, e poi quarto a fine gara (causa Safety Car). Il talento di questo ragazzo sta pian piano emergendo. Chi lo segue dalle serie minori sa quanto lui possa offrire al mondo della F1.

Il gran premio di Silverstone può essere un punto di partenza per McLaren. Di certo siamo quasi a metà stagione però può essere un bel punto di partenza per poi magari arrivare ad insidiare i team di testa. Ora vedremo se ci sarà la conferma in Ungheria, fatto sta che è ancora presto per fare proclami.