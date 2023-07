F1 | Silverstone: McLaren da applausi dietro il solito Verstappen

Si concludono le qualifiche a Silverstone con non poche sorprese. L’unica certezza è Max Verstappen, monumentale e inarrivabile. Pole position con oltre 2 decimi di vantaggio sul secondo. Al secondo e terzo posto, incredibilmente, ci sono due McLaren (Norris terzo, Piastri quarto). Gli aggiornamenti portati sulla monoposto papaya hanno permesso un incredibile salto di qualità alla scuderia britannica, entrambe le monoposto davanti alle due Ferrari.

Una sessione tirata ed intensa, specialmente in Q1 dove la pista umida ha messo in difficoltà i piloti. La scena se la ruba la McLaren oggi che dopo un inizio di stagione estremamente complesso, sigla una prestazione maiuscola in uno dei circuiti più completi e più “banco di prova” della stagione.

Ferrari colta di sorpresa, confermatasi seconda forza in Austria, alla fine delle Q si trova dietro alle due McLaren. I punti si fanno domani, ma si prospetta una bella lotta tra i primi 5. Screzi in Q2 tra Sainz e Leclerc. Lo spagnolo scontento di essere uscito dietro a Leclerc, lo supera, pericolosamente, nell’ultima curva prima di lanciarsi, scatenando le polemiche via radio del monegasco.

Sergio Perez escluso, ancora una volta, in Q1. Crisi nera per il messicano che sembra stia guidando una monoposto diversa da quella che Verstappen piazza al primo posto ogni sabato (e domenica). Altra grande sorpresa, ma già dal venerdì, è la Williams, che è riuscita a mettersi davanti ad una Aston Martin, in netto peggioramento negli ultimi GP. Gli aggiornamenti pagano e rendono questo campionato più interessante, nonostante il dominio incontrastato della Red Bull di Max Verstappen.

Ferrari chiamata a replicare la prestazione vista lo scorso weekend, ma con un rivale in più. La McLaren.