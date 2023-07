F1 | GP di Ungheria: Hamilton in pole! Ferrari sesta e undicesima

Si sono appena concluse le qualifiche del Gran Premio di Ungheria con Lewis Hamilton che, inaspettatamente, conquista la pole position per la prima volta dal 2021, in quell’occasione durante il GP dell’Arabia Saudita.

Verstappen chiude in seconda posizione, beffato dal britannico per soli 3 millesimi di secondo. Norris chiude la top 3 ad 85 millisecondi dal poleman. Non bene, invece, le Ferrari, in sesta e undicesima posizione.

La sessione di qualifiche si è aperta con il Q1 che, data l’implementazione delle nuove regole ATA, è stato disputata da tutti i piloti con gomme hard. Il primo round di qualifiche ha rappresentato la prima sessione competitiva per il rientrante Daniel Ricciardo che, qualificandosi per il Q2, conclude davanti al compagno di squadra Tsunoda (18°). Inoltre, fin da questo primo round di qualifica, sono risultate assai competitive le Alfa Romeo con Zhou che chiude il Q1 in prima posizione. Negativa, invece, la prestazione di George Russel che, a causa del traffico riscontrato in curva 3, resta escluso in prima fase.

Durante il Q2, disputatosi con gomme medie, Norris è l’unico pilota a far segnare un tempo utile alla qualificazione per il Q3 con un solo tentativo, risparmiando così un set di gomme per la gara di domani. Di altro valore è la prestazione messa in mostra da Ferrari che, su gomme medie, con Charles Leclerc fatica a qualificarsi per la fase finale e, addirittura, Carlos Sainz rimane escluso con l’undicesimo tempo, a soli due millesimi dalla decima posizione.

Per la prima volta nel 2023, entrambe le Alfa Romeo conquistano il Q3 con l’alfiere cinese che mette a segno un’ottima quinta posizione, subito dietro ad Oscar Piastri (4°). Da segnalare, in aggiunta, il ritorno dopo 5 gran premi di Sergio Perez in top 10, seppur con una tutt’altro che positiva nona posizione. L’unica Rossa superstite, quella di Leclerc, riesce ad issarsi fino alla sesta posizione con il monegasca obbligato a traiettorie non convenzionali nel tentativo di mitigare le mancanze della sua vettura su un circuito tortuoso come quello magiaro.