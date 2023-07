F1 | De Vries licenziato!

In F1 Nyck De Vries è stato licenziato con effetto immediato. Questa è quanto ha riportato il sito olandese De Telegraaf, con il pilota dell’AlphaTauri che lascia così la compagine di Faenza dopo soli 10 GP. La posizione di De Vries era già in bilico nelle scorse settimane, con il rendimento del pilota olandese ben al di sotto delle aspettative.

Soprattutto se si considera l’esordio di De Vries in F1 lo scorso anno a Monza, quando l’olandese sostitui Albon alla Williams, ed andando subito a punti. Da lì la volontà da parte di Helmut Marko di ingaggiare De Vries in AlphaTauri, per sostituire il partente Gasly in direzione Alpine… Nemmeno un punto conquistato da parte dell’ex campione della Formula E, con un ruolino di marcia che ha convinto Marko nel licenziare da subito l’olandese.

D’altronde è ben risaputo che la famiglia Red Bull fa arrivare velocemente un pilota del loro vivaio in F1, tanto quanto fa tempo a licenziare un pilota se le prestazioni non arrivano da subito.. È la dura legge di mister Helmut Marko. Prendere o lasciare…

Dunque già dal prossimo GP d’Ungheria in casa AlphaTauri ci sarà una nuova line-up di piloti, con Ricciardo che correrà al fianco di Yuki Tsunoda. Manca solo l’ufficialità!

L’annuncio con molta probabilità arriverà nelle prossime ore, con Ricciardo che torna così ad essere titolare in F1 dopo sei mesi dal suo addio in McLaren. Tra l’altro l’australiano è impegnato in queste ore in un test Pirelli a Silverstone proprio con la Red Bull. Per il pilota di Perth arriva così una seconda occasione di dimostrare alla F1, ma soprattutto ai vertici della Red Bull di essere ancor capace di saper andar forte.

Senza dubbio l’esperienza di Ricciardo tornerà utile al team di Faenza durante la stagione. Lo junior team della Red Bull deve risalire dall’ultimo posto che occupa attualmente nei costruttori. Anche perchè senza nulla togliere a Tsunoda, il team faentino necessita di un pilota con molta esperienza.

E Ricciardo chissà, potrebbe davvero essere l’uomo giusto nel posto giusto. E se dovesse andar forte sin da subito in AlphaTauri, Ricciardo potrebbe davvero diventare una seria minaccia per Perez nel 2024…

Alberto Murador

