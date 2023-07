F1 | Austria: Verstappen conquista la Sprint Race, terzo Sainz

Il sabato sprint si è aperto con la qualifica shootout che ha visto protagonista ancora Max Verstappen leader indiscusso. A sorpresa prestazione non positiva per le due Mercedes, entrambe fuori dalla terza sessione di qualifica. Una gara sprint con la pioggia protagonista. Nella parte finale della gara però c’è stato spazio per le mescole da asciutto, che hanno leggermente rivisitato la parte finale della zona punti, con George Russell che porta a casa un punto.

Ancora vincitore Max Verstappen. L’olandese, dopo una piccola lotta nei primi giri con Perez, ha dominato l’intera gara sprint. Perez prova a fare le ossa dure, lottando con il suo compagno di squadra, non gradito dall’olandese. Un piccolo ritorno per il messicano che porta un secondo posto nella sprint, dopo le recenti delusioni degli scorsi GP. Buona solo una delle due Ferrari, in particolare quella di Sainz. Lo spagnolo completa il podio del sabato, con un ottima prova. Al contrario sabato molto difficile per Charles Leclerc. Dalle qualifiche in difficoltà, in gara non riesce a trovare il passo giusto e soprattuto il sorpasso su Ocon, perdendo poi svariate posizioni nonostante il cambio gomme.

Fantastica gara per Nico Hülkenberg. Il pilota tedesco, dopo la lotta che gli permette di conquistare la seconda posizione ai danni di Perez, è costretto a cedere. Il pilota Haas, dopo essere andato in difficoltà con le sue gomme, rientra ai box riuscendo a conquistare infine la sesta posizione.

Una sprint bagnata che però dovrebbe, sulla carta, essere l’opposto della gara di domani. Nella domenica austriaca, ci si aspetta caldo e pista asciutta che dovrebbe cambiare le carte in tavola. Per la gara della domenica cambiano anche le posizioni di partenza, con sempre Verstappen in pole. Segue Leclerc, che dopo un venerdì positivo dovrà fare di tutto per ritrovare la prestazione che oggi è mancata.

Infine, impossibile non menzionare l’incidente avvenuto in contemporanea con la qualifica sprint, nella gara di Formula Region a SPA, in cui ha perso la vita il giovane diciottenne Dilano Van’t Hoff.