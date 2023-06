F1 | Spagna: Verstappen inattaccabile, Leclerc in ultima fila

Qualifiche del GP di Spagna di F1 all’insegna dei colpi di scena, con Leclerc eliminato addirittura in Q1 e che domani partirà in P19, ovvero in ultima fila. Se ieri avevamo commentato di riscontri timidamente positivi per gli aggiornamenti delle pance della Ferrari SF23 almeno sul passo gara, un risultato disastroso oggi quantomeno per il monegasco che è arrivato ad essere distaccato di 1.1 secondi dal leader temporaneo di quella classifica (non è difficile immaginare che sia proprio lui, Max Verstappen su Red Bull ancora una volta). Non troppo positivo anche il momento di Sergio Perez, escluso con la super Red Bull in Q2. Dopo i fatti di Montecarlo per lui un mood negativo che pare continuare.

Benino invece Carlos Sainz, che chiude la qualifica in prima fila accanto alla vettura numero 1 ma a quasi mezzo secondo. Positiva comunque la prestazione dello spagnolo se rapportata a quella del compagno. Un buon lavoro.

E’ stato il miglior sabato (normale, non da sprint-race) invece per la McLaren-Mercedes, con entrambe le macchine in Q3 (complici anche gli intoppi a Leclerc e Sergio Perez) e con addirittura Lando Norris in P3 (e seconda fila ad un niente dalla Ferrari di Sainz) e Oscar Piastri in P10. Un risultato molto positivo per Woking

Delude un po’ la Aston Martin, specie quella di Fernando Alonso che finisce – stranamente – dietro al compagno di squadra Lance Stroll. Lo spagnolo a casa sua è stato competitivo si ma non al punto da avvicinarsi come al suo solito ai battistrada, forse complice un ultimo giro non interpretato a meglio.

Resta da capire domani come andrà, specie per la Ferrari. Sia chiaro: la leadership di Verstappen e della Red Bull non è minimamente in discussione. Da venerdi i campioni del mondo in carica spingono appena a sufficienza per arrivare a dominare la pista quando necessario e ci si aspetta che domani la musica non cambi. La domanda è più che altro su chi sarà il primo degli altri, con gli aggiornamenti Ferrari che potrebbero (o dovrebbero, chissà) portare la Rossa più in alto ma la cui prestazione di oggi si fa fatica a commentare.