F1 | Spagna: ennesima delusione Ferrari

A Barcellona è andato in scena il settimo appuntamento del mondiale di F1. Ancora delusione totale da parte della Ferrari. Se da un lato rinasce la Mercedes, sprofonda il team di Maranello. La rossa aveva provato a riaccendere le speranze dei tifosi, annunciando nuovi aggiornamenti che però, come visto nella gara di oggi, non sembrano aver sortito gli effetti sperati.

Nel giorno della risurrezione della Mercedes, che riesce a portare a podio entrambi i piloti, dietro ad un fenomenale Verstappen, sprofonda la Ferrari. Il team italiano, dopo un weekend iniziato in maniera discreta, con i nuovi aggiornamenti che sembravano aver portato una ventata di aria fresa, arriva la delusione in gara. Le qualifiche avevano mostrato due volti contrapposti in casa Ferrai. Da un lato Leclerc, eliminato in Q1, dall’altro Sainz in prima fila.

Il monegasco, nel corso di tutto il weekend, ha avuto sempre più difficoltà. La qualifica incubo di ieri, che lo aveva visto fuori già nel Q1, non dava molte speranze per la gara di oggi. Leclerc, partito dalla pit-lane, ha provato in tutti modi di arrivare in zona punti. La sua Ferrari non è mai riuscita a trovare il ritmo giusto per garantirgli l’acceso tra i primi 10. Nonostante la penalità inflitta a Tsunoda, il numero 16 in rosso, non è riuscito mai ad avere la meglio su vetture che ad inizio anni risultavano molto inferiori, come Alpine, Alfa Romeo e AlphaTauri.

Dall’altro lato, Carlos Sainz. Nel gran premio di casa, lo spagnolo, si è visto superare prima da Hamilton e successivamente sia da Russell sia da Perez. La sua Ferrari, nonostante abbia avuto più ritmo di quella del suo compagno, non è mai riuscita a rimanere in lotta per difendere la seconda posizione. Termina con una quinta posizione un weekend iniziato per lui in maniera abbastanza positiva e terminato in maniera deludente.

La stagione della Ferrari sta sempre più diventando un incubo. Oggi più che mai si sono visiti i limiti e la poca competitività di una macchina che non sembra poter dire ormai più la sua. Sembrano ormai lontani i tempi in cui la Ferrari era in lotta per vincere le gare. Per Vasseur e tutta la scuderia ci sono due settimane per cercare di arrivare il più competitivi possibili in Canada, sopratutto vista la rinascita Mercedes.