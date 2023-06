F1 | Spagna: aggiornamenti Ferrari positivi nelle libere

Le prime due sessioni di prove libere di Barcellona ci hanno mostrato una Ferrari leggermente più in palla rispetto alle ultime, disastrose, uscite stagionali. Grazie al pacchetto di modifiche provate per la prima volta stamattina da Carlos Sainz e poi anche nel pomeriggio da Leclerc, basandosi sui soli dati legati al passo gara (come sapete le classifiche del venerdi vanno commentate fino a un certo punto) la casa di Maranello può mostrarsi moderatamente fiduciosa.

Max Verstappen farà gara a parte. L’olandese ha dimostrato di averne – tanto – di più di tutti e questo non è certo una sorpresa (a fine sessione ha stampato un tempo monstre, con gomma bella che usurata, tanto a ribadire chi comanda). Ma dietro, la Ferrari, specie con Leclerc, ha dimostrato di reggere abbastanza con entrambe le mescole utilizzate per la simulazione. Solo nel finale l’usura gomma si è fatta sentire e le prestazioni sono salite in maniera importante ma qualche segnale positivo, in generale sulla percorrenza dello stint, c’è stato e si è visto. Da capire poi la mappatura che la Ferrari (cosi come anche gli altri) hanno utilizzato per portare avanti la simulazione.

Anche sul giro singolo le due Rosse non hanno sembrato soffrire troppo, con i tempi che (restano comunque lontani da Red Bull) sono stati ottenuti a inizio seconda sessione senza tenere conto dell’evoluzione della pista.

Bene comunque Aston Martin con Fernando Alonso, che si giocherà tranquillamente il podio domenica. Mercedes moderatamente soddisfatta del lavoro svolto ma all’apparenza, almeno ad oggi, sono la quarta forza. Alpine, dopo il podio di Montecarlo, oggi è scomparsa.

Di seguito le classifiche delle due sessioni di #SpanishGP 2023 –

FP2 CLASSIFICATION Sixteen drivers within a second of Verstappen 👀#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/oXvguQ7HgX — Formula 1 (@F1) June 2, 2023