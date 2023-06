F1 GP di Spagna| Vince Verstappen, Ferrari solo quinta

Si è appena concluso il Gran Premio di Spagna svoltosi sul Circuit de Catalunya a pochi chilometri da Barcellona. Come di consueto in questo 2023, a farla da padrone in terra iberica è stato Max Verstappen che taglia per primo il traguardo senza aver mai dato l’impressione di star spingendo, completano il podio le Mercedes di Hamilton e Russel. Male le Ferrari con Sainz che chiude quinto e Leclerc undicesimo.

Sul circuito di Montmelò abbiamo avuto un assaggio importante di quali siano i reali potenziali dei grandi aggiornamenti portati dalle scuderie nelle ultime due gare, in particolare da parte di Mercedes e Ferrari.

La casa di Stoccarda chiude la gara con entrambe le vetture a podio dimostrando la bontà del cambio di rotta avvenuto con le nuove pance in stile RedBull che debuttarono a Montecarlo. Le ex-frecce d’argento già dopo i primi dieci giri hanno iniziato a dimostrare un passo gara superiore alle dirette rivali Aston Martin e Ferrari. Tuttavia, RedBull rimane ancora la macchina da battere con Max Verstappen che conduce l’intero Gran Premio senza dar mai nemmeno l’impressione di star spingendo. Positiva, seppur non eclatante, anche la prestazione del compagno di squadra Peréz che rimonta dall’undicesima alla quarta posizione.

Sull’altro lato della medaglia, invece, troviamo la gara della rossa che in Spagna ha fatto debuttare nuovi sidepods, sempre in stile RedBull. A discapito dell’aggiornamento, la Ferrari si conferma essere una vettura da qualifica che, però, si scioglie al sole durante la domenica. Sainz difende nelle prime curve la seconda posizione conquistata al sabato ma risulta chiaro dopo poco che le Mercedes ne hanno semplicemente di più e dopo la danza dei pit stop, lo spagnolo di Maranello è già quarto con Peréz che lo sopravanzerà poco dopo. Non migliore la gara di Leclerc che, partendo dai box per la sostituzione di pezzi della trasmissione, non riesce ad issarsi nemmeno in zona punti chiudendo undicesimo. Sottotono anche la prestazione delle Aston Martin che terminano ben lontane dal podio in sesta e settima posizione con Lance Stroll che per la prima volta chiude davanti al compagno di squadra.

Infine, è doveroso dare uno sguardo anche alle retrovie con la convincente prestazione di Yuki Tsunoda che si è dimostrato veloce durante l’intero Gran Premio salvo poi finire fuori dalla zona punti a causa di una penalità guadagnata in un corpo a corpo con Zhou. Contrario invece il giudizio per la gara di Bottas che siede in penultima posizione ad anni luce da compagno di squadra.