F1 | Ferrari, Vasseur vede il bicchiere mezzo pieno

A Barcellona, lo scorso weekend, per la seconda volta dall’approdo in Ferrari, il talento di Leclerc rimane out dal Q1 (la prima volta a Monaco nel 2019, 16esimo nella griglia di partenza). Nonostante negli anni ha avuto macchine non performanti, è riuscito a tirare fuori il massimo potenziale da qualsiasi vettura guidasse.

Così non è stato in Spagna: out dal Q1, parte dalla pit lane e chiude la gara fuori dalla zona punti. Il compagno di squadra, partito in P2 finisce la gara in quinta posizione. Al termine, ci sono due versioni contrastanti: Leclerc descrive una vettura incostante e imprevedibile, mentre Sainz parla positivamente del pacchetto di aggiornamenti portato al GP di casa.

Vasseur tenta di mettere in ordine gli appunti presi durante l’ultimo GP, ma il problema principale sembra non essere stato ancora identificato. Analizzando gli stint dei due piloti Ferrari in Spagna, e prendendo come riferimento il GP di Miami, afferma che il “potenziale” della vettura è stato ritrovato. Ma a che serve parlare anche solo di potenziale quando è la costanza che manca?

Costanza che ha ritrovato Mercedes dopo gli aggiornamenti introdotti durante il GP di Monaco, e che si sono rivelati efficaci in termini di prestazioni, portando Hamilton e Russell sul podio spagnolo. Il divario prestazionale dal team di Brackley c’è, e si vede.

L’unica nota positiva, secondo il team di Maranello, è stata portare una Rossa davanti le monoposto di Alonso e Stroll, credendo di aver – in parte – recuperato su di esse. Hanno funzionato gli aggiornamenti sulla SF-23 di Carlos Sainz o è stato soltanto un weekend sottotono per le Aston Martin?