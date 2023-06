F1 | Ferrari, aggiornamenti in quale direzione?

In Catalogna la Ferrari ha annunciato che porterà nuovi aggiornamenti sulla monoposto. Alla vigilia del GP di Spagna si spera si possa conquistare un buon risultato che manca da diverse gare.

Dopo il GP di Montecarlo, la F1 si prepara a scendere subito in pista sul circuito di Catalogna, per il settimo appuntamento stagionale.

Una tra le osservate speciali sarà la Ferrari, che cercherà di risollevarsi dopo una serie di risultati negativi.

In Spagna si vedranno i nuovi aggiornamenti sulla SF-23 che era già attesi da un paio di GP. Attualmente è molto difficile pensare che con questi aggiornamenti la Ferrari possa tornare a lottare per la vittoria con la Red Bull e Aston Martin, anche perché è troppo grande il divario tra i due team.

Tali modifiche si spera possano far conquistare più punti possibili in una stagione, fino ad ora, fallimentare per la Ferrari o per sperimentare nuove soluzioni per il prossimo campionato mondiale. Finora, la Scuderia di Maranello ha ottenuto solamente un podio a Baku e si trova al quarto posto in classifica costruttori di F1 a 29 punti dalla Mercedes.

Un risultato positivo in Spagna darebbe comunque morale e fiducia all’interno del box Ferrari in vista delle prossime gare e sarebbe importante anche per la classifica mondiale di F1.

L’appuntamento è dunque a domenica con il Gran Premio di Spagna di F1 che avrà inizio il 4 giugno alle ore 15:00.