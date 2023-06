F1 | Ciccarone: ”Leclerc è costretto a restare in Ferrari”

Dopo il gran premio di Barcellona a Pit talk è intervenuto Paolo Ciccarone, direttore responsabile di RMC motori. La scuderia italiana nelle prime gare di quesa stagione non ha avuto i risultati sperati. Il noto giornalista ha discusso della questione Ferrari e delle recenti delusioni, di Vasseur e di Leclerc ”costretto” a rimanere a Maranello, viste le recenti prestazioni.

”L’idea che entrambi i piloti siano stufi si è vista chiaramente dopo il GP. Leclerc ha ancora un contratto da rispettare ancora. Poi, la vera domanda è :” Dove vai?”. Se vuoi vincere non hai molte opzioni in questo momento. Una potrebbe essere la Red Bull, ma è già felicemente occupata e di sicuro li i casini non se li tirano in casa. Ad esempio, Perez che dice di voler lottare per il mondiale, guardate che sta combinando e si è già capito che aria tira. Mercedes, fin tanto che ha quei due mastini, Hamilton e Russell, ci sono pochi spazi in questo momento”.

”Per cui qualsiasi ambizione di provare a cambiare squadra e lottare per la vittoria, passa per forza di cose, in primis da un posto disponibile in una scuderia top e seconda cosa tutto ciò non avviene prima di un paio d’anni. Quindi è condannato a restare dove si trova adesso. Quindi o si vince o si perde ma lo si fa tutti insieme, adesso stanno si perde”.

Successivamente l’attenzione si è spostata sul nuovo team principal Ferrari, Fredrick Vasseur: ”Intanto in qualifica la macchina va, poi mettiti al suo posto. Cosa dovrebbe dire? Si tratta di capire, quindi visto che le gare sono una settimana dopo l’altra, non ha tempo di inventarsi qualcosa. Deve essere sempre ottimista, vedere il bicchiere mezzo pieno e fare dichiarazioni che tengano su il morale. Poi credo che appena stacchi la telecamera, le cose cambino. Capisci che sta cercando di fare il meglio con ciò che si ritrova. Si è ritrovato in una situazione più complicata di quanto si aspettasse quando ha accettato di andare in Ferrari”.