F1 | Ciccarone: “In Audì porte chiuse per Binotto”

In F1 dal 2026 entrerà Audi come nuovo costruttore a tutti gli effetti. La casa di Ingolstadt si produrrà in proprio power-unit e telaio, e per l’esordio nella massima serie in casa Audi stanno facendo parecchi investimenti in termini di organico, oltre che naturalmente a livello tecnico.

Paolo Ciccarone intervenuto ai microfoni di Pit-Talk ha parlato anche dell’Audi appunto. Il direttore di RMC Motori ha affermato che la casa tedesca sta effettuando una massiccia campagna acquisti in vista dell’esordio ufficiale in F1 dal 2026. E stando a quanto detto da Ciccarone la casa di Stoccarda sta facendo acquisti anche in quel di Maranello…

“Audi nel 2026 arriverà a livello ufficiale. Oltre alle 550 persone che hanno lì ne stanno cercando altre 350 ad altissimo livello. E ne dico una; hanno soffiato Daniele Cortesi alla Ferrari, che è un motorista d’alto livello. Quindi la Ferrari ha perso un altro pezzo di ingegnere di un certo livello e valore. Ce ne sono altri due o tre nella lista della spesa di altre squadre. Quindi tu vai a comprare dagli altri, ma anche è vero che gli altri vengono a comprare da te.”

Audi ha il vantaggio di poter concentrarsi esclusivamente al 2026, quando avverrà l’esordio in F1. Mentre le altre scuderie devono investire risorse e sviluppo anche per il 2024 e per il 2025. Questo chiaramente potrebbe rivelarsi un bel vantaggio per la casa di Ingolstadt. Senza poi considerare che in casa Audi possono già far lavorare gli ingegneri acquisiti da eventuali altri team di F1.. Il cosiddetto “gardening” degli ingegneri provenienti da altre scuderie non vale considerando l’esordio in pista di Audi come nuovo costruttore dal 2026…

“In effetti se devi andare in una squadra che deve correre domani, si ha il vincolo, ma questi qui partono dal 2026. Tra l’altro il motore sta già girando al banco dall’anno scorso, e tra un anno circa delibereranno la macchina, perchè tra gennaio e febbraio cominceranno con i test in pista utilizzando un Audi ibrida, in attesa di avere poi la macchina del 2026. Quindi con queste tempistiche è chiaro che una volta che prendi gli ingegneri li metti subito a lavorare.”

“Anzi, paradossalmente sono anche in ritardo visto che stanno già tutti lavorando sui regolamenti del 2026. E loro sono arrivati da poco. Questa è la situazione attuale. Però ripeto, 350 persone esperte di F1 dove le vai a prendere?”

Poi Ciccarone ha concluso il suo intervento rispondendo alle voci di un possibile arrivo di un ex team principal della Ferrari in Audi… ovvero Mattia Binotto…

“Io so che stanno facendo una squadra tutta bella tedesca il più possibile. Pare che non ci siano tante porte aperte per certi ruoli.”

