F1 | Vandone: ”La Ferrari sembra paralizzata”

Dopo il gran premio di Monaco, proseguono le deludenti prestazioni da parte di Ferrari. Nella consueta puntata del lunedì di Pit-Talk, ospite della serata, Fabiano Vandone che ha parlato dei recenti problemi Ferrari. La scuderia di Maranello in questa stagione, sta soffrendo molto l’usura delle gomme e sopratutto, come definito da Vandone, sembra essere una macchina ”paralizzata’.

”Quello che vedo io è una macchina ferma, non progredisce. Si ha la prestazione in qualifica, perchè viene mascherata dalle gomme nuove e i problemi della vettura sono nascosti dalla gomma soft. Ciò fa pensare che la monoposto abbia fatto il salto di qualità. In gara, con più carburante e le gomme consumate, si ritorna al punto di partenza”.

”In sei gare, due mesi e mezzo, questo problema non è stato minimamente risolto. Nel senso che adesso, a Barcellona, ne vedremo delle belle. Barcellona è una pista mangia gomme. Quindi se prima c’era un medio-grosso problema, si amplificherà al Montmelò. Sopratutto con il rifacimento della penultima curva. Ciò vuol dire andare ad affrontare in pieno, con 4G, una curva in più. Questo diventa un acceleratore di degrado. Il risultato qual’è? I problemi di aereodinamica, telaio e bilanciamento della vettura, che abbiamo visto nella prima gara in Bahrein, erano quelli che c’erano a Montecarlo”.

‘‘Il problema vero è che la Ferrari sembra paralizzata. In parte lo sappiamo, è dovuta alla defezione dei tecnici. Dall’altro lato la domanda è: ”Chi è rimasto, sta lavorando nella direzione giusta?”. Se l’anno scorso il simulatore funzionava, perché la macchina in pista nella prime gare era dominante, adesso non è più coerente con i dati pista. Adesso corre una Ferrari piena di problemi, ed è un dato di fatto che questo simulatore lo scorso anno ha portato i suoi benefici”.