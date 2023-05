F1 | Monaco: Verstappen batte Alonso grazie ad un giro da cineteca

Dall’inviato a Monaco: Giuseppe Piccininni.

Qualifiche al cardiopalma concluse a Montecarlo. Quando sembrava ormai fatta per vedere Alonso in pole position, Verstappen si prende di prepotanza la prima piazza grazie ad un T3 fuori da ogni logica. Stacca Alonso di 84 millesimi, ma alla fine del secondo settore era lontano 2 decimi dalla miglior prestazione dell’asturiano. Il tutto toccando due volte il muro nella sua miglior prestazione. Giro da cineteca. 1:11.365.

Leclerc ha fatto il possibile con una macchina difficile da controllare, che non rispondeva ai comandi, ma che, con gomma nuova sembrava poter limitare i danni. Il manico del monegasco non è bastato. Nel terzo settore, specialmente nella zona delle Piscine, la monoposto saltellava troppo nel posteriore. Nonostante ciò, un decimo da Max.

Alonso il protagonista assoluto di questa qualifica, che ha autodefinito il suo giro “animalesco”, aprendosi in radio con il suo ingegnere. Davvero un peccato non vederlo davanti a tutti. Il grande assente è Checo Perez. Errore da principante nel Q1, frena tardi alla Sainte-Devote e picchia fortissimo sul muro. Da valutare i danni, partirà ultimo.

Nel complesso la pista è andata migliorandosi sin dalla Q1. Alpine ne approfitta e con Ocon in gran forma, si piazza quarto, addirittura davanti a Sainz. Diverse difficoltà di guida per i piloti, Norris tocca due volte il muro al Tabaccaio, Stroll fuori in Q2 (14°) e diversi errori di guida per Lewis che si piazza sesto.

Leclerc richiamato dai commissari per un impeding su Norris nel tunnel. Terza posizione a rischio per Charles.

L’appuntamento è rinviato a domani, con la variabile pioggia pronta a mescolare le carte. Anche se a Monaco è difficile sorpassare, con Alonso mai dire mai.