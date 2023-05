F1 | Monaco: L’Alpine torna sul podio con Ocon

In una Monaco molto statica, con una gara poco emozionante, eccetto i giri finali, torna sul podio Esteban Ocon. L’Alpine nell’ultimo periodo è stata al centro di molte critiche, visto lo scarso rendimento. Le voci di un possibile addio da parte di Ocon si erano fatte sempre più insistenti. A monaco, il numero 31, si è preso la sua rivincita.

Le qualifiche di ieri avevano mostrato un Alpine molto in forma. Il team francese, dopo un inizio poco incoraggiante, caratterizzato da scarsi risultati e da voci che vedevano sempre più lontano Szafnauer dal suo team, ha ripreso la sua corsa. A Miami erano arrivati altri punti che vedevano l’Alpine sempre più in lotta con i gruppi di testa. Oggi a Monaco la prova non è stata da meno. Entrambe le vetture hanno fatto un ottima gara, con Gasly sempre in lotta con entrambe le Ferrari e George Russell.

Ocon conquista il suo terzo podio in carriera, e sopratutto quindici punti che, oltre ad alzare il morale, pongono il suo team, visti anche gli altri punti portati da Gasly, in quinta posizione con il doppio dei punti di McLaren. Per il pilota francese, inoltre, si tratta di una grande prova che scaccia le voci che vedevano lui sempre più lontano da Alpine. La grande prestazione dimostra le sue qualità, che oggi gli hanno permesso di ottenere il podio e anche di vincere anche il magro premio di pilota del giorno.

In una Monaco molto statica e con poche emozioni, se non quei cinque minuti folli in cui la pioggia ha bagnato il circuito, Alpine riesce a tornare sul podio. Prossimo appuntamento il prossimo weekend in Spagna. Il pilota francese, insieme al suo team spera di continuare questa striscia di punti, soprattutto adesso che Ferrari non sembra essere cosi lontana.