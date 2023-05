F1 | Monaco: la pioggia crea il caos ma non per Verstappen, vincitore in scioltezza

Dall’inviato a Monaco: Giuseppe Piccininni

La pioggia variabile impazzita del Monaco GP. Dopo diversi giri su asciutto in cui c’è stata un po’ di azione, su tutti un doppio sorpasso di Stroll e Perez alla Rascasse (ai danni di Sargeant), la pioggia fa iniziare una gara totalmente rinnovata.

L’unica costante rimane Max Verstappen, sempre primo, sempre avanti a tutti, impeccabile nonostante qualche toccata al muro. Pole position e vittoria, stoccata pesante al campionato mentre Perez navigava sperduto in acque lontane. 5 pit stop per il messicano che non si è minimamente avvicinato alla zona punti nonostante il buon ritmo su gomma dura.

Grossa nota dolente la Ferrari, con un Sainz furioso con la squadra per la strategia che lui non aveva premeditato. Protagonista anche di un errore di valutazione nel tentare il sorpasso su Ocon alla variante del porto al 12° giro. Troppo ottimista e quasi tampona il francese, danneggiando lievemente l’ala anteriore.

La Ferrari ha cercato di “variare” strategia, facendo dei “finti” pit stop per Sainz, per depistare la strategia Alpine, facendo fermare Ocon e tentare un overcut. Esperimento fallito, visto il terzo sorprendente posto di Esteban Ocon, veloce in gara e in qualifica. Sainz si ferma al 34° giro e non riesce a mettersi davanti ad Ocon.

Leclerc conclude nella piazza in cui è partito (sesto), ma siamo convinti che se avessero tentato l’undercut su Lewis Hamilton, il monegasco avrebbe guadagnato una posizione. Leclerc è stato sotto il secondo con LH per 25 giri abbondanti, per poi veder il 7 volte campione del mondo pittare al 32° giro prima di lui. Anche la sosta per le intermedie è arrivata troppo tardi, forse sprecando un’occasione. Degrado gomma preoccupante per la SF-23, Leclerc quasi costretto a fare il pit al 45° giro (era su gomma Hard), poichè non aveva più gomma.

Alonso spreca l’occasione più importante della sua stagione fin’ora. La pioggia inizia al giro 52, e con il circuito pressochè bagnato, si ferma al giro 55 e monta le medie, non le gomme da bagnato. Un giro dopo Max si ferma per montare le intermedie e Alonso è costretto a rientrare una seconda volta per mettere le intermedie. Se avesse montato le intermedie, probabilmente sarebbe rimasto davanti a Max, nonostante il distacco importante. Analizzeremo meglio questa fase di gara.

Russell rimedia 5 secondi di penalità che lo relegano dietro Lewis Hamilton. Punti importanti per la Mercedes. Gara da dimenticare per Stroll che sembra abbia guidato senza concentrazione.