F1 | Monaco: Alonso vs Verstappen analisi del giro in Q3

Max Verstappen ieri si è reso protagonista di un giro di qualifica mostruoso, recuperando due decimi ad Alonso soltanto nel terzo settore. Giù il cappello anche per il giro di Fernando, lontano soltanto 84 millesimi dal giro di Max.

Ma dove Verstappen è andato più veloce di Alonso? Vediamolo attraverso la telemetria del giro più veloce di Max e Fernando.

Alonso parte subito forte e alla fine del primo settore, gode di un vantaggio di 0.146 su Max Verstappen. Alonso fa la differenza in ingresso nelle curve, entrando con quasi 10 km/h in più di Verstappen in curva 4. Segno che l’asturiano non solo era a suo agio con l’AMR23, ma l’ha portata oltre il limite.

Verstappen non è riuscito a mettere insieme un primo settore competitivo, tanto che persino Leclerc gli era davanti alla fine del T1. Dalla telemetria si nota però come l’olandese sugli allunghi, anche se brevi, recupeara diversi decimi ad Alonso. Anche dal grafico dei microsettori la RB19 si comporta meglio nei tratti in cui Verstappen può andare full gas.

Nel terzo settore Verstappen compie il miracolo. All’uscita dalla curva del tabaccaio è lontanto 0.204 dal tempo di Alonso, perdendo diversi decimi in uscita proprio da questa curva (numero 12). Alle Piscine Verstappen supera sè stesso, tardando la frenata rispetto ad Alonso e guadagnando lungo tutto il resto del terzo settore grazie a questa mossa vincente. Uscendo da curva 16 con molta più velocità di Alonso, Max può affrontare La Rascasse e le ultime curve sfruttando il grip e la trazione della RB19.

La pole position Alonso la perde proprio nelle ultime 3 curve. Dove Max frena meno dell’asturiano, tenendo una traiettoria più stretta. L’asturiano recupera qualche decimo grazie all’ottima velocità in percorrenza della AMR23 (in curva 18), ma non basta.

Questa la magia di Max Verstappen che sigla uno dei giri più folli degli ultimi anni in qualifica.