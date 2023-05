F1 | Monaco: 3 posizioni di penalità per Leclerc, partirà sesto

Dall’inviato a Monaco: Giuseppe Piccininni

L’impeding di Leclerc nel corso del Q3 costa caro a Leclerc. 3 posizioni di penalità in griglia, questo il verdetto degli steward dopo aver ascoltato entrambi i piloti. Di male in peggio il weekend di Monaco per il pilota di casa.

Errore grave del muretto che non ha avvisato Leclerc dell’arrivo di Norris nel giro lanciato. Il monegasco ai microfoni ha detto di essersi messo “il più a sinistra possibile”, in un punto già stretto di per sè. Non è la prima volta Xavi Marcos si rende protagonista di queste sviste, gravi. Spetterà a Charles il giudizio sul suo ingegnere di pista.

Leclerc quindi partirà sesto domani, rimonta difficile, anzi, impossibile. Ocon incredibilmente terzo, dopo aver siglato uno dei migliori giri cronometrati della sua carriera. Gara complessa ed in salita per Charles, che a questo punto dovrà pensare a portare a casa i punti, anzichè il podio.