F1 | Miami: Rinascita Mercedes, di nuovo davanti a Ferrari

A Miami in ripresa la Mercedes. Il team di Brackley è passata da avere 20 secondi su Ferrari ad essere davanti in un solo weekend. La lotta per il terzo posto sembra essere più aperta che mai, vista ormai l'egemonia Red Bull sembra sempre più difficile da fermare e il primo posto irraggiungibile.