F1 | L’allerta meteo mette a rischio il GP di Imola?

Da diversi giorni in Emilia Romagna l’allerta meteo è un grosso problema che sta mettendo in ginocchio la regione. La F1 è determinata nel proseguire, senza modificare o annullare la tabella di marcia prevista per il GP dell’Emilia-Romagna.

Arrivano notizie preoccupanti dal tracciato, in quanto è stato chiesto dal personale F1 di evacuare il paddock a causa delle forti piogge. Il fiume Santero che costeggia il circuito romagnolo esonda a livelli preoccupanti e continuerà a piovere almeno per le prossime 24 ore.

Le previsioni dicono che per il weekend il clima sarà più quiete. Il rischio pioggia persisterà, con probabili precipitazioni, ma meno invasive di quelle che stanno colpendo Imola e il circuito. Ciò che preoccupa non è l’entità di pioggia e vento ma proprio l’innalzamento del livello del fiume Santero, che costeggia la pit lane e, secondo l’ex capo metereologo Michele Salmi, ha raggiunto il 2° livello d’allerta…e potrà peggiorare.

La F1 non ha rilasciato comunicati, ma sicuramente la situazione mette a rischio l’intero evento. Anche lo scorso anno ad Imola nel giorno della gara una forte pioggia si è abbattuta sul circuito, ritardando l’inizio del GP.

L’evacuazione del personale dal paddock è un segnale preoccupante. Team e addetti ai lavori non sono ancora nei pressi del circuito, ma la situazione va’ monitorata.

Al momento per la F1 non ci sono i presupposti di annullare il GP.

The Santerno river runs next to the Pit Lane of the @autodromoimola and @ArpaER has a sensor right at the entrance of the Autodromo. The river has already reached the 2nd alert level (orange, max. is 3) and this flood already looks much worse compared to the one from 2 weeks ago. pic.twitter.com/Lmo3ogKTNU

— Michele Salmi (@michele_salmi) May 16, 2023