F1 | Alpha Tauri cerca personale (e rimane a Faenza)

Metabolizzato l’annuncio del futuro approdo di Laurent Mekies, è necessario analizzare, con maggiori informazioni alla mano, il futuro della Alpha Tauri in F1.

Mekies, che al momento ricopre il titolo di Racing Director in Ferrari, è stato promesso al ruolo di Team Principal nel Team B di Red Bull.

In precedenza avevamo parlato di come Alpha Tauri potesse fare gola agli aspiranti team che vogliono affacciarsi in F1.

Ma l’arrivo del francese, in sostituzione del veterano Franz Tost, ed un piccolo dettaglio presente proprio sul sito della scuderia, lascia pensare che Red Bull ha intenzione di rimanere a Faenza.

Come a confermare la necessità di possedere un team satellite per poter sviluppare una macchina campione del mondo, leggasi quel mostro a quattro ruote chiamata RB19 e guidata da Verstappen e Perez.

Lavora con noi in Formula 1! Cerchiamo giovani talenti: partecipa a Formula Future ed entra nel nostro team adesso! Clicca qui 👇 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) April 14, 2023

AT rimane al suo posto. E le aspiranti scuderie?

Rimane il dubbio delle nuove proposte in F1: chiusa la porta Alpha Tauri, evidentemente non in vendita, come farà Andretti a ritornare nel circus?

Il team americano è l’unica entità ad aver presentato in FIA la documentazione richiesta per l’iter d’ingresso nel 2026, la cosiddetta Expression of Interest, in tandem con Cadillac.

Questo iter prevede una scadenza di presentazione formale al 30 aprile 2023, nonché la libertà per FIA di decidere di ammettere ulteriori team entro la fine di giugno 2023; una sorta di scadenza informale.

Considerando che nessuna voce di corridoio vuole altre squadre sul mercato, rimane un’ unica ipotesi ancora plausibile: aggiungere al campionato una o più scuderie.

L’ipotesi Ben Sulayem

Il presidente FIA Mohammed Ben Sulayem ha più volte dichiarato, alla fine del 2022, di voler allargare il campionato a 22 o 24 monoposto.

Un’ idea che ha lasciato l’amaro in bocca agli altri team, che hanno dunque reagito chiedendo un aumento della fee d’ingresso per le nuove squadre, passando dai 200 milioni di dollari attuali ai 600 per il 2026, all’applicazione del nuovo Patto della Concordia.

Sarà necessario dunque attendere i primi giorni di luglio per poter capire chi si sta realisticamente avvicinando alla F1.

Ma la decisione di Red Bull di lasciare l’Alpha Tauri nella sua città di origine, lascia un’ ulteriore suggestione agli appassionati: che si stia formando in Italia un nuovo polo della F1?