F1 | Alonso: “Ho rischiato abbastanza. Sono andato oltre il limite in Q3”

In conferenza stanza i primi tre piloti hanno espresso sensazioni e pareri molto differenti. Verstappen ha fatto trasparire sicurezza, come se quel giro fosse “la normalità”. Alonso soddisfatto, protagonista di una qualifica da “animale” (come lui stesso si è definito), ricordando a tutti che ha 41 anni. Charles ovviamente il più contrariato. La macchina era nervosa e nonostante tutto lui è finito a solo un decimo dal tempo irreale di Max.

“Sono felice per la mia prima pole position” – commenta Max – “nel primo tentativo del Q3 ho avuto difficoltà a scaldare le gomme. Nel terzo settore ho spinto, tanto, toccando due muri, ma la macchina era ok rispetto alle FP1. Qui è tutta una questione di confidenza, se non vanno in temperatura le gomme è tutto più difficile.”

Verstappen si gode la sua prima pole position nelle strade del principato. Conferma le difficoltà del primo tentativo in Q3, ma si è discretamente rifatto. La vittoria e l’allungo, che può risultare fatale, su Perez sono pronti domani.

“Può succedere di tutto a Monaco. Siamo felici di essere vicini alla pole, il degrado è ok.” Alonso alla domanda “se rischierà l’attacco domani su Max”, scherza:

“Ho rischiato abbastanza oggi. Cercherò di mantenere il podio, se Max avrà qualche problema, ben venga. Evitiamo i rischi, la gara può essere noiosa, ma è difficile tenerla [la macchina] qui per 78 giri. La pioggia non aiuterà, preferisco l’asciutto. Può creare caos e difficoltà di guida.”

Ai microfoni Alonso si diverte, contento per il risultato ottenuto. Tutti però avremmo voluto vederlo in conferenza stampa da poleman. Pole che manca all’asturiano dal GP di Germania 2012.

Il più insoddisfatto è Charles:

“Sono amareggiato della terza posizione. Ho avuto difficoltà con la macchina che è migliorata poco dalla FP3. Il bottoming era tanto nel terzo settore e no, non potevo fare di più per la pole. In curva 2,3 e 14 ho lottato con la macchina.”

Evidentemente la SF-23 mostra lacune di grip meccanico ad alto carico. Non si spiega l’involuzione da venerdì a sabato, specialmente in un tratto cruciale come quello delle Piscine e Chiron. Domani per Leclerc sarà dura trovare la vittoria, ma il monegasco non si arrende.

Il manico del poleman 2022 non è bastato però a compensare i problemi della SF-23.