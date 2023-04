F1 | Giovanni Minardi: ”Mi aspettavo i risultati di Alonso!”

Giovanni Minardi è intervenuto nella puntata numero 347 di Pit-Talk. Il nr.1 della Minardi Management si è espresso sulla sorpresa Aston Martin e nello specifico su ciò che sta dando Fernando Alonso alla sua scuderia. Il pilota di Oviedo ha iniziato la sua carriera proprio nella scuderia Minardi, scuderia capitanata dal padre di Giovanni.

”Mi aspettavo questi risultati. A lui (Alonso) se gli danno una buona macchina, secondo me, è ancora il miglior pilota, nonostante l’età. Purtroppo per colpa di scelte non sempre felici, non ha vinto ciò che avrebbe potuto realisticamente ottenere. Sono contento per lui, nonostante i quarant’anni, che possa tornare a competere nelle posizioni che gli spettano. Negli ultimi anni in F1, è stato veramente brutto vedere Fernando lottare con quel tipo di macchine e in quel tipo di condizione. Mi fa piacere che sia tornato li e mi auguro che il prossimo anno possa davvero lottare con Verstappen per poter vincere il campionato. Glielo auguro perché, ripeto, ha raccolto meno di ciò che, secondo me, il suo valore poteva fargli raccogliere”.

Alonso si auspica di continuare a lottare con la sua Aston Martin come sta già facendo e chissà magari il prossimo anno di non poter provare a competere direttamente per il titolo. L’Aston Martin, complice anche l’arrivo del secondo di Newey, è riuscita a portare una vettura in grado di lottare anche per la possibile vittoria. Vedremo se Aston Martin riuscirà a lottare per il titolo il prossimo anno, come annunciato in questi giorni.