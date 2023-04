Giovanni Minardi: ”La F1 ha bisogno di nuovi ingegneri”

Le prime tre gare del campionato di F1 per Ferrari, non sono state delle migliori. Il team di Maranello ha riscontrato vari problemi di prestazione, senza ottenere nemmeno un podio. Nell’ultima gara sono stati portati a casa zero punti da entrambi i piloti, Leclerc fuori e Sainz penalizzato. Ci ha detto la sua, a Pit-Talk, Giovanni Minardi. Secondo lui il problema sta nella mancanza di ingegneri. Ci ha fatto un punto della situazione degli ingegneri nel mondo della F1.

”Credo che non solo alla Ferrari serva qualcuno che risollevi la squadra, ad esempio ingegneri. In questo momento non ce ne sono tanti (ingegneri), perchè una parte è andata in pensione, l’altra è accasata. Negli ultimi dieci anni non c’è stato un grande riciclo di ingegneri, non ne sono arrivati di nuovi. Sono sempre gli stessi che girano e di conseguenza, se non erano bravi dieci anni fa, non lo sono neanche adesso.”

”Quindi se non si da la possibilità ai giovani di crescere, e di far vedere il loro valore, credo sarà sempre più difficile trovare qualcuno che possa fare la differenza. Ad oggi, purtroppo, è rimasto Adrian Newey, che purtroppo non è un bambino, e gli altri che comunque nella loro storia non hanno fatto la differenza. L’ultimo che l’ha fatto è stato Aldo Costa in Mercedes che comunque, pur non andando in pensione, non è più al 100% sul progetto Formula 1. Gli altri effettivamente non hanno vinto nulla e probabilmente continueranno a non vincere nulla.”

”Stiamo vedendo oggi con Aston Martin. Adrian Newey, si è creato una squadra molto molto valida, e stando sotto di lui hanno imparato molto molto bene e sono stati bravi in Aston Martin a prendere il numero due. Se non danno fiducia ai giovani, penso sarà difficile qualcuno che scacci Newey da questo primato.”