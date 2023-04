F1 | Baku: Leclerc bissa la pole, ma Perez vince la Sprint Race

By

F1 - la Sprint Race vede trionfare Sergio Perez dopo la seconda pole in due giorni per un ritrovato Charles Leclerc.

A Baku si conclude il “sabato Sprint” previsto dal nuovo format introdotto a partire da questo weekend. Charles Leclerc si prende nuovamente la scena, quarta pole consecutiva in quel di Baku, una liberazione per il monegasco, protagonista di un inizio di stagione anonimo. Due pole in due giorni, Leclerc fa quello che gli riesce meglio. Nonostante tutto a trionfare durante la Sprint Race è Sergio Perez, partito dalla seconda posizione, troppo più veloce rispetto a Leclerc nel ritmo di gara. Perez si conferma un asso dei circuiti cittadini.

Il vero punto di forza della RB19 rimane il DRS, che aumenta vertiginosamente la velocità di punta della monoposto sui lunghi rettilinei.

Capitolo a parte per Verstappen che ha ingaggiato un duello con un cattivissimo George Russell. Nel tentare il sorpasso il pilota della Mercedes ha colpito leggermente Verstappen, danneggiando la vettura dell’olandese. Questo il motivo per cui Max Verstappen è rimasto inchiodato dietro Leclerc, al terzo posto. Preoccupa il fatto che nonsotante il danno alla monoposto, la RB16 di Max avesse quasi lo stesso ritmo di Leclerc…

Anonima la Sprint Race di Sainz, che non riesce a sopravanzare un agguerrito Russell. L’Aston Martin conferma le difficoltà emerse nella qualifica di questa mattina, con velocità di punta molto basse e problemi al DRS.

Il punto debole della Ferrari rimane il passo gara. Leclerc ottiene il massimo possibile da questa Sprint Race, ma con Sainz si vede il vero valore della SF-23. La gara di domani potrebbe essere un copione già scritto, ma la conferma, alla fine della Sprint Race è che questo format, non è poi così entusiasmante…(almeno non su circuiti di questo tipo).

Si nota che i team non impiegano troppe risorse per vincere od osare in una mini-gara di pochi giri.