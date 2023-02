F1 | Scalabroni: “Red Bull ancora più forte del 2022”

Un vulcanico Enrique Scalabroni accende il lunedì sera di Pit Talk. Un vero fiume in piena l’ingegnere, che ha commentato i test precampionato appena conclusi.

“La Red Bull ha portato una ottimizzazione della macchina dello scorso anno, non uno sviluppo”, dice Scalabroni.

“Gli altri team hanno seguito la filosofia Red Bull, ossia un auto con le pance spioventi, verso il basso. Ferrari e Mercedes non lo hanno fatto.“

“Red Bull sarà più efficiente dello scorso anno, perché partendo dalla macchina migliore del 2022, Newey e i suoi uomini sanno dove ottimizzare, lavorando molto sulle sospensioni e cercando maggiore portata all’alettone posteriore.”

“Non riesco a capire come gli altri addetti ai lavori non riescano ad interpretare il progetto di Adrian Newey.”

“In Ferrari continuano a lavorare con una pancia larga per una riduzione del drag, non per un aumento della downforce.”

Una nuova era di dominio con Red Bull?

“Dipenderà dal motore Honda”, risponde Scalabroni. “Al tempo stesso dipenderà da quanto sarà migliore il motore Ferrari e quanto la Mercedes ha sviluppato in aerodinamica.”

“Mercedes ha indubbiamente migliorato la macchina dello scorso anno: pance più larghe, gomme posteriori meno esposte al drag, migliore dissipazione termica…”

“In breve, se non si capisce dove toccare una macchina, si rischia un lungo dominio monomarca…“