F1 | Niels Wittich direttore unico di gara nel 2023

In F1 sarà Niels Wittich l’unico direttore di gara per la stagione 2023. Il tedesco ricoprirà da solo tale ruolo in tutti e 23 i GP del mondiale di F1. Questo è quanto ha riportato il sito MotorsportWeek.com. Nel 2022 Wittich ha condiviso il ruolo di direttore di gara con Eduardo Freitas, con i due che si sono alternati nel corso dei GP della passata stagione. Ora il portoghese torna a tempo pieno a svolgere il direttore di gara nel WEC, dopo l’alternanza tra F1 e Mondiale Endurance nel 2022.

Wittich dirigerà da solo tutti i 23 weekend di gara di F1, anche se già in occasione degli ultimi quattro round del 2022 il tedesco era stato già l’unico direttore di gara. Dal GP del Giappone per la precisione.

In quell’occasione Freitas venne rimosso dal suo incarico in seguito ad un folle ingresso in pista di un veicolo di soccorso sotto il diluvio, quando le monoposto erano ancora presenti in pista. L’errore fu proprio commesso dal dirigente portoghese (a quanto pare). A dir poco grave se si pensa a quanto accaduto sempre a Suzuka nel 2014…

Ma il ruolo di direttore unico di gara per Wittich quanto durerà? Verrà affiancato già dal 2024 da qualche altro uomo della Federazione? Dopo l’esperienza del 2021 con Michael Masi tutto può accadere in F1 e all’interno della FIA.

Nel frattempo, la FIA ha annunciato che sta lavorando ad un programma di sviluppo per formare i futuri funzionari di gara. In pratica la Federazione punta ad un rafforzamento dell’organico, per aver più direttori di corsa da inserire in tutti i campionati. F1 compresa ovviamente. Il tutto sotto la supervisione del Presidente Ben Sulayem naturalmente…

Ma la FIA continua a commettere gli stessi errori a distanza di anni. In F1 (ed in altre categorie) non servono nuove figure da formare per dirigere i GP. Bensì basterebbero degli ex-piloti a coprire il ruolo di direttore di corsa. E non solo come commissari di gara! Chi meglio di loro nel dirigere le corse? Un ex-pilota avendo vissuto in pista situazioni di tutti i tipi è molto probabile che sappia prendere le giuste decisioni, anche in situazioni delicate.

Prendiamo Abu Dhabi 2021: se al posto di Masi ci fosse stato un ex-pilota di F1 a fare il direttore di gara la corsa si sarebbe conclusa senza polemiche… Ma quello ormai è il passato. Però è anche vero che dagli errori si può sempre migliorare ed imparare!

Alberto Murador

