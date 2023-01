F1 | Codignoni: “Vasseur? Ha quel sorriso da tagliatore di teste!”

Manuel Codignoni e il suo pensiero sul nuovo manager Ferrari, Frederic Vasseur, a valle della sua prima uscita pubblica con la stampa a Maranello.

“Una simpatica canaglia, un tipo che ride tanto, ha sempre la battuta pronta e la tendenza a sdramatizzare. E poi questo sorriso un po’ particolare, un po’ da tagliatore di teste. di uno che dice, ridendo, “Sei fuori!”. Secondo me potrebbe mettere sin da subito la sua impronta sulla squadra corse.

Se c’è da aspettarsi interventi mirati? Allora, lui ha detto lui una cosa che magari è passata un po’ in sordina. Ha detto di essere arrivato da poco per cui quello che riguarda l’organizzazione servirebbe un po’ di tempo, circa due o tre settimane. Questo tempo, per noi in Italia, è pochissimo. Da noi se si parla di “tempo” si parla dai sei mesi in poi. E quindi non è detto che non pensi di intervenire subito, forse non tanto sulle decisioni quanto sull’intero processo decisionale.

Io non mi stupirei di vedere – forse non alla prima gara ma dalla seconda o terza – non un taglio di teste ma una riorganizzazione, parlo del rapporto tra remote-garage e muretto ai fini di una semplificazione. Della serie: è inutile se teniamo cinquanta persone a fare quel tipo di lavoro se poi si sbaglia. Piuttosto se ne mettono cinque, che vanno d’accordo tra di loro e che non sbagliano. Io mi aspetto questo!”