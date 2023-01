F1 | Sauber, Alunni Bravi nuovo team principal

In F1 continuano gli annunci pre-campionato, ora è toccato al team Alfa Romeo Racing (o forse meglio chiamarlo Sauber). La scuderia elvetica ha annunciato Alessandro Alunni Bravi come nuovo rappresentante del team in F1, nonchè come nuovo team principal al posto di Frederic Vasseur passato alla Ferrari. A dare l’annuncio è stato il CEO della Sauber Andreas Seidl in mattinata odierna. Questo rappresenta la prima nomina ufficiale nel gruppo svizzero da quando Seidl è divenuto CEO del team di Hinwil.

Alunni Bravi era entrato nel gruppo Sauber dal 2017, come membro del Consiglio Sauber. Ora l’umbro con il ruolo di team principal nella scuderia svizzera, rappresenterà la squadra in tutti i weekend di gara del mondiale di F1.

Alunni Bravi riferirà direttamente a Seidl, su quel che accadrà in pista ma anche al di fuori. L’ex McLaren ha fortemente voluto come team principal Alunni Bravi, con il tedesco che da piena fiducia al manager italiano. In pratica il neo team principal della Sauber avrà carta bianca..

Ecco alcune dichiarazioni rilasciate da Andreas Seidl:

“Sono lieto di confermare la nomina di Alessandro Alunni Bravi al ruolo di Team Representative, in aggiunta alle sue attuali funzioni di Amministratore Delegato del Gruppo. La sua vasta esperienza nel motorsport lo ha dotato di tutti gli strumenti necessari per avere successo, e la sua profonda conoscenza della squadra, di cui fa parte da oltre cinque anni, garantirà stabilità e continuità alla nostra progressione. Ringrazio Alessandro per aver creduto nella nostra visione e gli do il benvenuto in questa ulteriore posizione.”

Il tutto consentirà a Seidl di concentrarsi al 100% sul periodo di transizione che vede il passaggio da Sauber ad Audi. Il costruttore di Ingolstadt entrerà in F1 dal 2026, rilevando il 75% del team svizzero. Audi entrerà in F1 non solo come motorista, ma anche come telaista. Dunque l’obiettivo in queste tre stagioni di “transizione”, è quello di rafforzare il team a livello di risorse umane ed a livello tecnico. In modo tale da essere pronti e competitivi al tempo stesso già dal 2026.

Poi chiaramente l’ambizione da parte di Audi è quella di vincere in F1. Non potrebbe essere altrimenti per un marchio prestigioso come quello tedesco. Ma senz’altro ci saranno da fare alcune stagioni di “gavetta” per la casa di Ingolstadt, prima di lottare stabilmente per la vittoria. D’altronde prendiamo l’esempio recente della Mercedes: la casa di Stoccarda dal suo rientro ufficiale nel circus ha impiegato quattro stagioni per vincere i titoli in F1..

