F1 | Hamilton pronto a rinnovare con Mercedes

Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha rivelato che i colloqui con Lewis Hamilton per un’estensione del contratto devono ancora iniziare.

Lewis Hamilton dopo la fine della stagione F1 2022 si gode i mesi di “pausa” andando in giro per il mondo. Dall’ultima gara della scorsa stagione ad Abu Dhabi, il sette volte campione del mondo è stato avvistato in Antartide, New York ed Egitto.

A Lewis Hamilton dovrebbero essere offerti 41 milioni di sterline a stagione e le trattative probabilmente non potranno aver luogo in via telematica vista l’importanza dell’evento. Hamilton è propsitivo a firmare un nuovo accordo, suggerendo che firmerà nero su bianco non appena lui e Toto Wolff avranno l’opportunità di vedersi e parlarne.

“Sto pensando di fare un contratto pluriennale con la squadra. Davvero, non so cosa mi riserveranno i prossimi cinque anni. Stiamo ancora cercando di lavorarci sopra dopo una prima stagione complicata.” Ha dichiarato Lewis Hamilton a media inglesi.

“Se avessimo avuto un anno come l’anno scorso e avessimo vinto le gare per tutto l’anno, chissà dove sarei? Ogni anno devi chiederti se sei disposto a dare tanto se non di più di quanto hai fatto quando hai iniziato.“

“Mi chiedo se sono in grado di farlo e se voglio farlo, e la risposta è sì. Ovviamente abbiamo terreno che dobbiamo recuperare e adoro la sfida da affrontare con la mia squadra.”

Hamilton e Wolff hanno espresso la loro intenzione di concludere l’accordo prima dell’inizio della nuova stagione. Il capo della Mercedes è consapevole che il britannico ha un contratto fino alla fine del 2023, il che significa che un accordo non deve necessariamente essere concluso prima il Gran Premio del Bahrein.

Lewis sembra determinato e intenzionato a continuare con Mercedes, dopo un finale di stagione in ripresa per le frecce d’argento, ma un compagno di squadra molto più ostico dell’ex Bottas.