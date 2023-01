F1 | Hamilton pronto a rifarsi nel 2023

Lewis Hamilton, dopo un 2022 da dimenticare, ha voglia di rivalsa. Il sette volte campione del mondo è reduce da un’annata poco entusiasmante. Egli ha affrontato una delle stagioni più sottotono della sua carriera, complice anche l’ottenimento di nessuna vittoria. Il pilota britannico, nonostante sia stato, inisieme a Russell, sempre alle costole di Ferrari e Red Bull, sembra essere lontano dalla sua epoca vincente. La Mercedes non ha fornito a lui e Russell, la vettura migliore. Dal punto di vista del morale, in vista della prossima stagione, è importante considerare la lotta interna con il suo compagno.

Il britannico si è espresso proprio sulla stagione difficile che ha dovuto affrontare quest’anno insieme al suo team. ”Ovviamente volevamo lottare per il campionato, ma abbiamo dovuto affrontare la realtà all’inizio della stagione”. Ha poi proseguito: ”So quanto sia difficile essere al top e restarci. Vogliamo tornare in alto! Ciò che ci dà grande speranza è la fine di questa stagione. Le ultime gare hanno mostrato un chiaro andamento positivo e dimostrano che con la perseveranza si può ottenere qualsiasi cosa”.

Nonostante i suoi 38 anni appena compiuti, Lewis Hamilton, ha voglia di tornare al top. La stagione però ha mostrato anche un’altra verità importante, in casa Mercedes. George Russell, alla sua prima stagione con le Frecce d’Argento, ha dimostrato un grande talento, già noto ai più, con il suo ex team. L’ex Williams, durante la stagione ha messo svariate volte in difficoltà Hamilton, conquistando difatti, l’unica vittoria stagionale della Mercedes.

L’età del pilota di Stevenage non sembra preoccupare i vertici anglo-tedeschi. Toto Wolff si è espresso proprio sulla questione rinnovo di Hamilton, considerando anche l’alternativa Schumacher terzo pilota. ”C’è fiducia. Lewis (Hamilton) fa parte della squadra e la squadra fa parte di Lewis. Non c’è motivo di non continuare insieme. Se Lewis ha voglia di rivalsa dopo un 2022 negativo? Penso che uno dei suoi punti di forza sia l’essere sempre affamato. È un grande sportivo, ma è anche una persona estremamente motivata e determinata”, ha concluso Wolff. Vedremo se il pilota britannico e tutto il su team riusciranno a risollevarsi dopo una stagione lontana dalle vecchie gioie del passato.