10 anni di F1Sport.it

Oggi è un giorno speciale per F1Sport.it e per la nostra redazione tutta. Il 20 gennaio 2013, ovvero esattamente 10 anni fa, uscivamo online con il nostro primo articolo e davamo ufficialmente inizio ad una avventura, splendida ma a volte neanche troppo facile, che va avanti appunto da una decade.

Giusto qualche parola che parla di noi. Non lo facciamo quasi mai ma questa è l’occasione giusta per guardare un attimo nello specchietto retrovisore del tempo, un po’ come nella immagine di copertina di Carlos Sainz all’interno della sua Ferrari…

F1Sport.it prima, un portale di informazione sulla F1 con commenti e opinioni libere da parte di redattori appassionati e competenti. A loro va un grazie di cuore, a chi c’è stato in passato, a chi c’è e chi ci sarà. Perchè essere qui signifca essere “caldi” appassionati e competenti del mondo delle corse.

E poi Pit Talk, il format radiofonico che di anni ne ha meno (ma non tanti di meno) e che grazie ai suoi ospiti e ad interventi sempre pragmatici e competenti, aiuta a capire qualche dinamica in più di quel mondo complicato e districato che è la F1 e degli uomini e le storie che ne fanno parte. E che per loro e per chi ci ascolta è diventato un punto di riferimento nel mondo del podcasting italiano, sempre al top nelle classifiche dei maggiori distributori di questo innovativo prodotto cha ha integrato ed evoluto la radio.

E poi tanto altro, come libri e simracing. Tutto questo fa parte del grande network di F1Sport.it e Pit Talk che oggi spegne le sue prime dieci candeline e che grazie a chi ci ascolta, ci legge e ci segue con passione, a volte anche non condividendone opinioni, potrà raggiungere traguardi sempre più alti.