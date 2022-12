L’interesse per la F1 è in forte crescita: record di presenze in molte gare quest’anno!

Dopo il preoccupante calo dello scorso biennio, il campionato mondiale di Formula 1 torna a far registrare numeri da record. Al momento sono circa 5 milioni le presenze raggiunte nelle prime 17 competizioni del 2022. Mancano i dati ufficiali relativi al GP di Abu Dhabi, di Imola, di Monaco e Baku.



Quando anche questi verranno trasmessi, non è difficile immaginare che verrà raggiunto l'impressionante numero record di 6 milioni di spettatori.

Il balzo in avanti

Dopo un 2020 che ha visto le competizioni di F1 disputarsi in assenza di pubblico, il 2021 ha riaperto le tribune agli spettatori del più importante campionato automobilistico del mondo registrando circa 2 milioni di presenze negli 11 eventi previsti dal calendario.

400 mila gli spettatori per il GP americano, 371 mila per la gara in Messico e 356 mila per quella disputata in Gran Bretagna. Premiata dall’audience televisivo, invece, è stata la gara finale di Abu Dhabi che ha raggiunto l’impressionante cifra di 108 mila telespettatori.



Se già lo scorso anno, dunque, il seguito della competizione automobilistica ha visto un folgorante incremento, il 2022 è stato senza dubbio un’annata da record. Gli spettatori che hanno assistito alle gare sfiorano i 6 milioni, e ben tre circuiti hanno superato le 400.000 presenze.



Parliamo del Gran Premio degli Stati Uniti, dell’Australia e del circuito inglese di Silverstone. Un balzo significativo è stato evidente anche per quel che riguarda i circuiti di Spagna e Monza, che hanno visto crescere il pubblico in tribuna rispettivamente del 73% e del 69% rispetto al 2019.

L’epico duello tra Verstappen e Hamilton

La spinta decisiva per il successo della Formula 1 2022 è stata data probabilmente anche dalla leggendaria competizione disputata lo scorso anno sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi. La pista araba ha visto, infatti, un incalzante duello tra Max Verstappen (Red Bull Racing) e l’inglese Lewis Hamilton (Mercedes) tanto folle da costringere alla modifica di alcune parti del regolamento della F1.



In quell’occasione Verstappen è riuscito a conquistare il suo primo titolo, sorpassando il pilota Mercedes all’ultimissimo giro di una corsa ricca di tensione e, a tratti, piuttosto pericolosa.

La gara, considerata una delle più emozionanti dal pilota olandese, ha tenuto incollati allo schermo ben 4 milioni di telespettatori, totalizzando il 25,8% di share.



La particolare chimica tra i due piloti ha generato scintille anche nel corso del GP di Brasile di quest’anno. Sulla pista carioca, infatti, gli spettatori hanno assistito ad un nuovo intenso duello tra Verstappen e Hamilton. Il settimo giro della competizione, dopo il rientro della safety car, un incidente tra le due vetture ha danneggiato l’ala anteriore della Red Bull del campione del mondo.

Una rapida crescita

Secondo i dati registrati, già nel 2021 la Formula 1 si era configurata come la disciplina sportiva con la crescita più importante al mondo. Nel 2022 i numeri si sono praticamente più che raddoppiati, permettendo al campionato automobilistico di raggiungere nuovi e impressionanti record di presenze e ascolti. Ora si pensa al calendario del mondiale 2023, che prevederà ben 24 gare e avrà inizio il prossimo 5 marzo. Non sappiamo se sarà possibile vedere un ulteriore incremento degli spettatori in tribuna durante le corse del calendario, ma siamo certi che avremo la possibilità di vivere un’esperienza ancora più intensa e adrenalinica.